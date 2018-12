En af den store mesters mest markante romaner

Bøger: Selv lange skygger opløses på et tidspunkt. Nu er der åbenbart gået så mange år siden anden verdenskrig, at den store, norske forfatter Knut Hamsun igen kan udgives. Hamsun sympatiserede med nazismen og blev dømt for denne sympati efter krigen. På det tidspunkt var den store forfatter en gammel, syg mand. Men hans tidligere, store værker blev lagt til side. Det var ikke "politisk korrekt" at tale om Hamsuns litteratur i efterkrigstidens Norge.

Men stor kunst dør ikke. Og nu er Hamsuns bøger atter til at få fat på. Gyldendal har netop valgt at sende en af Hamsuns bedste romaner på gaden i nyt design. Nemlig "Victoria" fra 1898. Det er en af Hamsuns mindre bøger, målt på sidetal. Men en af de største som litteratur betragtet.

Bogen handler om møllersønnen Johannes, der er vildt forelsket i godsejerdatteren Victoria. Men i Norge var en alliance sidst i 1800-tallet mellem unge fra så vidt forskellige sociale miljøer helt utænkelig. Johannes gør sig store anstrengelser for at gøre indtryk på Victoria. Men alt er forgæves. Hun mere eller mindre tvinges til at gifte sig med Otto, hvis forældre er hovedrige. Victoria kan ikke sige nej. For hendes egne forældre har brug for penge fra den kommende svigerfamilie.