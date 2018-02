Efter et hektisk første år med en Michelin-stjerne: Domestic puster ud

Gastronomi: For et år siden stod to uforstående, århusianske restauratører på en scene i Stockholm og kneb sig selv i armene. Guide Michelin havde tildelt dem en Michelin-stjerne - blot et års tid efter, de havde åbnet restauranten Domestic.

Hjemme i Mejlgade i Aarhus sad kollegaerne Christian Neve og Ditte Susgaard og så måbende og råbende på en skærm Christoffer Norton og Morten Frølich Rasted modtage stjernen for dem alle fire. Helt uvirkeligt, fortæller de, for ingen af dem havde regnet med, at de skulle have den. I hvert fald ikke endnu. Nok havde de alle drømt om den, og nok var den et mål, men mindst et år eller to ude i fremtiden.

- Ugen inden sad vi til et møde og talte budgetter. Det var lidt stramt, og vi skulle spare her og der, så det var en super surrealistisk oplevelse, husker Christoffer Norton.

- I dag har vi en forretning, der er meget nemmere at drive. Vores økonomiske drømme er blevet realiserede, så vi nu selv kan sætte rammerne for, hvad vi vil og hvornår. Det var jo egentlig grunden til, at vi åbnede - det er bare gået hurtigere, end vi turde håbe på. Så ja, stjernen betyder simpelthen alt.