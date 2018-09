I dag er Thomas Kjellerup et kendt og rutineret navn på den hjemlige scene. Men også i starten oplevede han god respons. - Interessen for en ny, ung visesanger var langt større, end jeg havde forventet, siger han. Foto: Frants Sørensen

Den aarhusianske troubadour er aktuel med nyt album, hvor han blander egne sange med Grundtvig og Aakjær. Og så har han i øvrigt ikke noget imod at lyde lidt gammeldags.

Øjnene glider ned over listen med udgivelser: I 2009 "Alle de bedste", i 2007 en komplet boks, i 2005 en sangbog. Og så i 2002 albummet "Skrøbelige hjerte". 16 år skal vi tilbage, siden sangeren og sangskriveren Thomas Kjellerup sidst præsenterede verden for et album med nye sange. Så ingen tvivl om, at hans publikum landet over vil tage imod hans aktuelle plade, "Høstfest", med store forventninger og åbne sanser. For den 60-årige, aarhusianske troubadour har gennem tiden leveret masser af iørefaldende musik. Numre som "Anni's sang", "Hver morgen", "Bjørnen vågner", "Så smuk som i går" og "Skrøbelige hjerte", der er gledet ind som en elsket del af den danske folkemusik-skat. Så kan han stadig - 16 år efter - finde ud af at skrive tekster og melodier?

I dag synges mine sange til både bryllupper og begravelser. Det tager jeg som udtryk for, at noget af arbejdet med teksterne er lykkedes for mig et godt stykke hen ad vejen. Thomas Kjellerup

Thomas Kjellerup 60 år. Bor i Aarhus.Født og opvokset i Odder.



Viste som barn talent for at tegne og forfulgte i første omgang denne levevej, til en start som tegner på Skive Folkeblad, siden med tegne- og illustrations-arbejde i Odense og Aalborg. Endte 21 år gammel i Varde som tegner for en sammenslutning af ugeaviser.



Flyttede i 1980 med tegnestuen til Ribe.



Spillede ved siden af tegnerjobbet guitar, og kort efter ankomsten til Vestjylland dukkede den første sang op, børnesangen "Nissetoget". Droppede tegner-jobbet, købte et brugt klaver og dykkede for alvor ned i musikken. Det blev indledningen på en karriere, der siden sidste halvdel af 80'erne har placeret ham som en efterspurgt sanger og sangskriver.



Flyttede i 1982 til Esbjerg. Arbejdede kort på et reklabureau, men var derefter freelancer, til musikken i 1988 tog helt over.



Udgav i 1984 sit første album, "Sælungen Sally", med 13 børnesange, indspillet sammen med Vesterbyens Sangkor.



Året efter fulgte det første voksen-album, "Tilfældigvis".



Gennembruddet kom i 1991 med "Anni's sang" og albummet "Ved siden af mig". Siden har bl.a. "Hver morgen" og "Skrøbelige hjerte" sluttet sig til flokken af meget hørte Thomas Kjellerup-sange.



Album-salget har passeret de 110.000 eksemplarer, fordelt på følgende titler: "Tilfældigvis" (1985), "Nu kommer dagen stille" (1987), "En sang alene" (1989), "Nu er julen begyndt" (1990), "Ved siden af mig" (1991), "Nu er ventetiden forbi" (1993), "Album - 20 sange" (opsamling - 1994), "Troubadour" (1995), "Til Anni - og alle de andre" (opsamling - 1997), "Sommerhus" (1999), "Skrøbelige hjerte" (2002), "Bjørnen vågner" (opsamling - 2003), "Komplet box" (opsamling - 2007), "Alle de bedste!" (opsamling - 2009) og "Høstfest" (2018).



Har desuden udgivet sangbogen "De håb og de sange" (2005).



Boede i 2001-2002 et års tid på Samsø og vendte derefter tilbage til Odder, indtil han i 2009 flyttede til Aarhus.



Gift med Ditte Kjærulf Bækgård, lærer på den katolske skole i Aarhus.

Foto: Frants Kjellerup Vejroegade 8 For Thomas Kjellerup er guitaren den uundværlige følgesvend, når han optræder. Ved en typisk koncert er han og instrumentet alene om at holde publikum fast. Foto: Frants Sørensen

Uhørt efterspørgsel Thomas Kjellerup indrømmer gerne, at musik og ord ikke kommer så let som tidligere. - Kilden er i nogen grad tørret ud efter de intense, meget kreative og produktive år i 90'erne og 00'erne, siger han. Samtidig blev "Skrøbelige hjerte" - albummet fra 2002 - en slags gennembrud nummer to, efter at "Anni's sang" et årti tidligere havde sørget for det første. - Kort efter udgivelsen ringede en præst og spurgte, om han måtte bruge titelsangen i sin tale ved en begravelse. I det hele taget spredte sangen sig med stor hast. Mange tog den tæt ind til deres hjerter, og jeg har selv sunget den ved mange begravelser, fortæller Thomas Kjellerup. Oveni solgte albummet godt - og mere til: - Det skabte samtidig en helt uhørt efterspørgsel efter mine gamle sange. Så jeg gik i gang med at kigge tilbage og samlede mine sange i en sangbog og alle mine album i en komplet boks. Desuden lavede jeg to opsamlings-cd'er, først "Bjørnen vågner" med 18 sange, der solgte 11.000 eksemplarer, og seks år senere "Alle de bedste" - et dobbeltalbum med 40 sange.

En af sangene, "Jeg må bevæge mig", fra det nye album er allerede i rotation på DR's P5. Den tager fat på et gammelkendt tema: den rastløse kunstner, som er svær at holde på. Foto: Frants Sørensen

Frugten af års arbejde Dertil havde Thomas Kjellerup i flere år nok at gøre med at turnere. - Der var ikke rigtigt sult i mig efter at skabe noget nyt, forklarer han om 00'erne, der blev hans største år som troubadour. - Det var dér, jeg høstede frugterne af det arbejde, jeg indledte som helt ung mand, siger han og fortsætter: - Jeg solgte i alt 50.000 cd'er i 00'erne - et helt svimlende tal i forhold til, at den fysiske pladehandel var i frit fald mod den bund, som blev nået for nogle år siden. I dag findes der ikke mange musikbutikker, og nogle siger, at der ikke kan sælges musik overhovedet. Og alligevel udgiver Thomas Kjellerup netop et album med 10 sange, bl.a. lagt ned på det cd-format, flere har dødsdømt. - Det er, fastslår han, vigtigt for mig at slutte ringen med et album, der kan vendes og drejes i hænderne ligesom mine tidligere plader. Jeg går op mod vinden og håber på, at jeg endnu en gang kan forbavse branchen.

Et halvt minut i børnehaveklassen Endnu en gang... Jo, for Thomas Kjellerup har været en overlever. En af disse omvandrende spillemænd, der lige så gerne spiller for 100 tilskuere i et fjernt forsamlingshus som for 1500 i et af storbyernes musikhuse. For 38 år siden, da guitaren endnu var en kær fritids-interesse, skrev han sin første sang - en børnesang, der var så lille, at den "kunne synges færdig på et halvt minut i en børnehaveklasse", som han siger. Nu har troubadour-jobbet været hans levevej i tre årtier. - Havde nogen fortalt mig dengang, jeg som 21-årig skrev de første spæde toner, at jeg ville opnå at få mine sange spredt ud over hele Danmark, ville jeg slet ikke have turdet fuldføre drømmen om et liv i musikkens tjeneste. Angsten for ikke at være værdig til opmærksomheden og tilliden ville have været for overvældende, tror jeg.

Gi' mig ord, der er værd at sige Men musikken mente noget andet. -Da der først gik hul på dæmningen, viste et sig, at jeg kunne ryste melodier ud af ærmet. De trængte sig simpelthen på, hvor jeg gik og stod, husker Thomas Kjellerup. Den store udfordring kom med at skrive tekster, der hævede sig over børnehave-niveauet. - Melodierne var en foræring, men de udgjorde jo kun halvdelen af pakken. Der fulgte en opgave med. Jeg måtte grave ordene tålmodigt frem, og det har jeg arbejdet med i næsten 40 år nu. Eller som det næsten bønligt lød i sangen "Laila" fra midt i 90'erne: "Gi' mig en melodi, / gi' mig ord, der er værd at sig'." - Men i dag kan jeg se, at det var arbejdet med teksterne, der gav mig de største glæder, siger den 60-årige sangskriver og forklarer: - Jeg optræder alene med min guitar. Så med de tynde nylonstrenge på guitaren og nogle enkle, skrøbelige ord kan det næsten ikke blive mere nøgent. Derfor er jeg helt afhængig af, at de ord, jeg synger, kan tåle at stå så klart i rummet mellem mig og publikum. Teksterne skal vække følelser i mig selv, og det skal være følelser, jeg kan formidle videre til mine medmennesker. Ellers giver det ikke mening at stille sig op på et podie og tage folks tid.

Fortid og rødder Det givende arbejde med selv at skrive tekster står nu ikke i vejen for, at Thomas Kjellerup låner hos andre. Det giver hans diskografi flere eksempler på, og det kendetegner også det nye "Høstfest"-album. Her dukker Jeppe Aakjærs klassiske "Når rugen skal ind" op sammen med Grundtvigs "Blomstre som en rosengård", Frank Jægers "Være-digtet" og Emil Aarestrups lille perle "Som boblerne i bækken". Og lyder det lidt antikveret, generer det ikke Thomas Kjellerup. For også i sine egne tekster kigger han gerne tilbage: - Da jeg begyndte som musiker, blev jeg ret hurtigt klar over, at sangskrivningen skulle forbinde mig med min fortid og mine rødder. Intet fryder mig mere end at bruge gamle udtryk i mine tekster. Kan jeg skrive en sang, der lyder som noget fra slutningen af 1800-tallet, er jeg lykkelig. Jeg vil gerne forbinde mit nutidige liv med fortiden - uden at jeg kan forklare hvorfor. Og her er det, at bl.a. Emil Aarestrups 170 år gamle digt træder frem: - Jeg føler mig meget forbundet med teksten, og læser du de enkle, smukt mejslede ord, kunne du egentlig sagtens tro, at digtet var skrevet i forrige uge. Det er tidløst, samtidig med at det er værd at synge til alle tider. Jeg elsker denne samhørighed med fortiden og historien, og så må du gerne kalde mig gammeldags, men jeg kan ikke forestille mig noget mere tomt og hult end udelukkende at være et moderne nutidsmenneske. Det er simpelthen for fladt et landskab at færdes i.

Grundtvig som country Hvormed ikke er sagt, at Thomas Kjellerup lægger sig fladt ned i forhold til de gamle vers og melodier. Han har selv sat toner på "Som boblerne i bækken", og med Grundtvig går han at skridt videre ved at smide den velkendte, men også traurige melodi til "Blomstre som en rosengård" ud og erstatte den med en ny, der får følge af et festligt, countrypræget arrangement. - For da Grundtvig i 1837 skrev sine vers, forsynede han dem overskriften "Fest-Psalme". Jeg giver et nyt bud på salmen, som tager direkte udspring i, at det altså virkelig pinedød er en livfuld og forhåbningsfuld profeti, Grundtvig har hentet i Det Gamle Testamente. Thomas Kjellerup nærer dog ingen forhåbninger om, at hans melodi vil sætte den gamle på porten: - Det er overhovedet ikke mit ærinde. Min melodi egner sig slet ikke til fællessang, men den er festlig. Og jeg tror, Grundtvig ville have nikket venligt til den, ellers kender jeg ham da slet ikke.

Kærlighed og kvinder Læg til disse lån seks sange, der helt og holdent kommer fra Aarhus-troubadourens eget værksted. Bl.a. "Jeg må bevæge mig" med det klassiske tema om den rastløse sjæl, som selv en kærlig kvinde har svært ved at holde på. Eller "Opklaring", bevidst holdt i "en stil, man ikke har hørt siden dampradioens tid", for nu at bruge Thomas Kjellerups egne ord. Visens hovedperson, en kvinde, venter under en paraply foran kirkegårdens mur. Muligvis er hun på vej væk fra sit ægteskab, det er i hvert fald, hvad sangskriveren/iagttageren gætter på. "Nu tænker hun, hvordan / skal jeg sige det til min mand," synger Thomas Kjellerup, inden han slutter af med at lade hende forsvinde lige så tyst som den silende regn, der har dannet grundtonen gennem sangens otte vers. Men vejret klarer op til slut, og der er én, som kommer videre med sit liv. Kjellerup-kendere vil genkende sangen fra 2009-opsamlingen "Alle de bedste". - Nu, hvor jeg har sunget "Opklaring" ved mange koncerter, har den fundet sin form, og det er på tide med en ny indspilning, forklarer ophavsmanden.

På engelsk - for første gang Det nye albums finale overrasker. For den afsluttende sang, "Camino", kommer på engelsk - for første gang i Thomas Kjellerups omfattende produktion. Caminoen er pilgrimsvejen gennem det nordlige Spanien til Santiago de Compostela - i dag en overbefolket vandrerute. Thomas Kjellerup gik de 1527 km fra franske Le Puy til Santiago tilbage i foråret 2001, længe før Caminoen blev enhver vandrers mål. Ikke færre end tre af sangene på "Høstfest" har sit afsæt i denne vandring: "Opklaring" om kvinden med paraplyen er en af dem, "Og en lærke" om at lade morgenen løfte sin sjæl en anden. Plus altså "Camino". - På min vandretur dukkede sangen op, sådan som jeg synger den på albummet. På skole-engelsk - og den ville bare ikke oversættes. Men er det egentlig ikke alt for sjældent, at man nu om dage hører sange på uforfalsket skole-engelsk, spørger Thomas Kjellerup med et stort smil.