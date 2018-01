Dybvad klar til sin ållerstørst turné

- Jeg har arbejdet på showet et år og har spredt en form for træningslejr ud over hele året. Fremgangsmåden har været at optræde i samme by tre aftener i træk, hvor jeg har optrådt om aftenen og skrevet om og rettet til dagen derpå på baggrund af responsen. Jeg gjorde det i øvrigt også her på Kulturmaskinen, og det er en luksus at kunne øve sig foran et publikum, siger Tobias Dybvad.

Årstiden taget i betragtning ser han forbavsende fit ud i en stramtsiddende T-shirt. Måske fordi han har været i intens træningslejr med "Fasser partner", som prøvepublikummer over hele landet har fået lov at overvære og komme med input til, så det fremstår perfekt til premieren 18. januar.

- I mit tv-program er vi et stort hold, der bruger en uge til at skrive så mange jokes som muligt. Dem læser jeg op foran en skærm, og de, der virker, kommer med i programmet, som typisk ender på en halv time. Resten klippes væk og smides i skraldespanden. De jokes handler typisk om alt muligt andet end mig, mens mit show næsten udelukkende handler om mig og varer knap halvanden time. Derfor kræver det en meget mere sammenhængende historie og langt mere kælen for detaljerne, siger 36-årige Tobias Dybvad.

Ved cafébordet på Kulturmaskinen i Odense kører Tobias Dybvad tydeligvis i et lavere gear end på tv eller scene. Han er stadig morsom og engageret, mens han fortæller om forskellene på tv-programmet og det kommende one-man-show, men man fornemmer tydeligt, at et publikum på én animerer til lavere stemmeføring og mindre teatralsk mimik.

I comedy-programmet "Dybvaaaaad!" på TV 2 Zulu kan han gentage en joke, til den sidder lige i skabet, og læne sig op af et helt hold af tekstforfattere. Alene på scenen i hans kommende show "Fasser partner" er der ingen livline, ingen pauseknap og kun hans egne vittigheder at holde sig på vingerne med.

2002: Jeg debuterede officielt på Kulkaféen i København og blev senere samme år nummer to ved DM i stand-up.2007: Jeg varmede op for Jan Gintberg på "Big Time Paranoia"-turen. Det var første gang, jeg var på en rigtig stor turné rundt på alle de store spillesteder i Danmark. 2012: Det var året, hvor jeg lavede første sæson af "Dybvaaaaad!" på TV 2 Zulu. Det var startskuddet til gennembruddet.

- Jeg er ikke så meget til dem, der har svaret på alt. Dem, der sætter hele verden på plads. Det bliver uinteressant i længden. Derfor er jeg heller ikke bange for at fejle og tabe, siger Tobias Dybvad.

- I "Fasser partner" vender jeg skytset indad. Jeg tilstræber at være ærlig og ægte. Jeg kunne aldrig finde på at digte og bruge fiktive situationer eller personer. Jeg har ikke haft en intention om, at det skulle gøre decideret ondt, men jeg vender mange personlige ting, som ikke er specielt flatterende. Ting, jeg har gjort galt. Akavede situationer. Større eller mindre personlige nederlag med det modsatte køn. Det synes jeg, der gemmer sig megen humor i, siger Tobias Dybvad.

I programmet "Dybvaaaaad!" er præmissen at gøre grin med andre. De første sæsoner var det ofte deltagere i reality-programmer som "Mig og min mor", "Paradise Hotel", "Kongerne" og "Danmark ifølge Bubber", der fik kærligheden at føle. De seneste sæsoner er der kommet mere fokus på generel tv-satire og programmer som "Nak & æd", "Landmand søger kærlighed" og "Mit Spanien" med Hans Pilgaard og Jørgen Leth.

- Selv om jeg var vanvittig nervøs, gik det ret godt de første gange, jeg optrådte. Det var med til at motivere mig til at optræde endnu mere. Alligevel gik der et par år, før det for alvor gik op for mig, hvad timing handler om. Folk gik altid rundt og sagde: "Det er vigtigt at have timing". Men hvad betyder det? Det finder man ud af, når man har arbejdet med samme joke i 20 forskellige versioner med bittesmå forskelle i timingen. En mikroskopisk pause kan være præcis det, der gør joken perfekt, og derfor er god timing så essentiel, konstaterer Tobias Dybvad.

Det giver ham et særligt kick at stå foran et publikum, og sådan har det været, siden han for 15 år siden optrådte for første gang.

- Når man står foran et kamera og læser op fra en skærm, siger det næsten sig selv, at der er en anden form for kontakt med publikum, end når man står live foran dem på en scene. På tv bruger jeg også publikums reaktion til at finde ud af, om en joke er sjov eller ej. Men der kan stadig klippes og skæres til. Derfor er mit one-man-show i endnu højere grad drevet af den spontane interaktion med publikum, siger Tobias Dybvad.

Tobias Dybvad kalder det en luksus at optræde i sale i alle landets afkroge. Fordi det giver ham mulighed for at bygge op og om. Mulighed for at lege både med stilhed og stemningen i rummet.

- Min fornemmelse er, at de fleste af de personer, som er en del af reality-verdenen, har et ret afslappet forhold til sig selv og ikke er bange for at plapre løs med et kamera helt oppe i hovedet. Ellers ville de aldrig stille op. Jeg bliver ikke mødt med rasende reaktioner, og jeg tror også, man kan fornemme, at jeg holder af de spøjse karakterer. Hvis jeg synes, de var uinteressante, ville jeg ikke bruge så megen tid på dem, konstaterer Tobias Dybvad.

- Reality-deltageren Gustav er hevet ind som kommentator på den røde løber til et awardshow, hvor han spørger en gæst, om hun har en "fasser partner". Altså en fast partner. Det er en meget indforstået joke, som jeg tænker er sjov, hvis man er med på referencen. Hvis ikke, skal man ikke høre et ondt ord for det. Så håber jeg bare, at man bliver nysgerrig, siger Tobias Dybvad.

Det plejed' far at gøre

Gennem de syv sæsoner med "Dybvaaaaad!" har flere af indslagene resulteret i sproglige kult-vendinger som: "Det plejed' far at gøre" (Mig og min mor), "Min pik er hoar, den er ved at eksploder" (Knaldperlen) og "Der er Karen Volff-honningkager nede i tasken" (Nak & æd).

- Det er fantastisk at have været med til at gøre nogle af disse vendinger til allemandseje. Det gik først op for mig efter sæson fire, hvor meget det havde grebet om sig. Jeg var på Roskilde Festival ude på campingområdet, hvor jeg mødte nogle gymnasieklasser, der gik fuldstændig amok over at møde mig og citerede alt fra programmet. Det var med til at understrege, at der er mange, som har brugt talemåderne og vendingerne internt i deres eget indforståede univers, siger Tobias Dybvad.

Da han selv var teenager, gjorde han det samme med de legendariske vendinger fra "Casper & Mandrilaftalen", hvor mange vil huske klassikere som: "Jeg sorterer müsli", "Jeg tænder på magnetisme" og "Okay, dér tvister du den lidt".

- Jeg er selv forelsket i skørt sprog, dialekter og mystiske mennesker, så at nogen har det på samme måde med "Dybvaaaaad!", som mine klassekammerater og jeg havde det med "Casper & Mandrilaftalen", er helt vildt, siger Tobias Dybvad.

Han er påpasselig med ikke at bruge de mange kult-vendinger privat. Men et par stykker af dem er umulige ikke at trække frem i ny og næ.

- "Det plejed' far at gøre" er en moderne udgave af "Det sagde hun også i går". Første gang klippet blev vist, kunne vi mærke, det havde potentiale. Sætningen kan bruges i ALLE sammenhænge. Den bliver jeg mødt af dagligt, når folk hilser. Det er faktisk rart, at det ikke længere er "Knaldperlens" klassiker "Min pik er hoar", der bliver råbt, siger Tobias Dybvad og ler.

Han er i det hele taget begejstret for dialekter, da de i hans øjne er hyggelige og giver programmet karakter.

- Jeg har en stor, jysk familie. Derfor minder en dyb, rolig, jysk mandestemme mig om noget trygt og rart fra min barndom. Vi har i det hele taget haft mange klip med forskellige dialekter som "Knaldperlen" fra Brønderslev, og på det seneste må sønderjysk være vinderen. Jeg har i hvert fald hygget mig gevaldigt over at putte "ållerstørst" og "til ållersidst" ind i ganske mange sætninger, siger Tobias Dybvad.