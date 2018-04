Duften af godt brød direkte fra gryden - to nemme brød til hverdagen

Grydebrødet

Det skal du bruge:

En halv liter vand, fem gram økologisk gær, salt og honning/sirup, to dl ølandshvede og otte dl hvedemel - du kan variere mængde og type efter lyst.

Sådan gør du:

Fyld vandet i en stor skål, rør gæren ud med de søde sager og hæld mel og siden salt i og sørg for at røre godt rundt. Kom film over og lad skålen stå på køkkenbordet en halv snes timer. Ælt dejen igennem og lad den stå et par timer - man kan også vælge at folde dejen rundt.

En halv time inden sætter du en støbejernsgryde i ovnen (jeg bruger en fra Staub på 3,8 liter - tjek at der ikke er plast på låget af din gryde) og skruer op på 250 grader. Når gryden er varm, tager du den forsigtigt ud og lemper dejen ned og stiller den retur i ovnen med låg i en halv time. Efter en halv time tager du låget af og skruer ned til 230 grader for at bage videre i et kvarter. Tag gryden ud, vend brødet ud og lad det køle af.

Bonusinfo: Et godt trick er at hælde en håndfuld græskarkerner i bunden af gryden forinden, det giver knas i det færdige brød og de overskydende kerner er en fin snack til køkkenpersonalet. Spis brødet med godt smør.