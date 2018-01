Drama: Tudefilm

Film: Sommetider bliver man narret af en film. Også selvom man hurtigt sidder med armene over kors og beslutter sig for, at det her simpelthen er for nemt. At det er så tydeligt, hvad instruktør og filmhold vil have én til at føle, og derfor vil man i hvert fald ikke blive rørt. Men så kommer tårerne alligevel snigende, fordi filmen forstår at trykke på alle de rigtige knapper i fortællingen om et barns kampe igennem livets prøvelser. Sådanne film var "Boyhood" (2014) om en opvækst i en skilsmisseramt middelklassefamilie og "Lion" (2017) om en indisk drengs adoption. Begge gange var tudegarantien sikret, og det må man også sige, at den er i premiereaktuelle "Wonder".

Men "Wonder" er nu også noget nyt. For under "normale" tudefilm sidder man med en klump i halsen, inden man til sidst lader tårerne risle ned ad kinderne. Sådan er det bare ikke med fortællingen om Auggie Pullmann (Jacob Tremblay), der efter en række operationer som spæd har ar i hele ansigtet. Auggie er blevet hjemmeundervist af sin mor (Julia Roberts) og passet kærligt på af sin far (Owen Wilson) og søster (Izabela Vidovic), men da han når til femteklasse-niveau, er det tid til at møde den virkelige verden. Det skaber den ene op- og nedtur efter den anden. Både for Auggie og for os, der kigger med.