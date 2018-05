Drama: Skriv med angsten

Film: I munden på krimiforfatteren Olivia Dejazet lyder det så smukt:

- I skal forvandle jeres liv til et eventyr ved at skrive om jeres hjemstavn. Syv arbejdsløse, unge franskmænd fra den lille by La Ciotat er sendt på sommerjobkursus med en kendt forfatter ved roret. En krimi venter i horisonten. Olivia tjener gode penge og de unge slipper for at samle skrald på stranden.

Den indledende brainstorm er hurtigt overstået for Olivia er hurtig til at udvælge de elementer, der passer ind i det sydfranske områdes historie. Den fransk-algeriske magtkamp. Arbejderkampen for bedre vilkår på skibsværftet. Og den efterfølgende lukning og arbejdsløshed. Scenen for krimiplottet er så oplagt, at det nærmest virker kunstigt og uærligt.

Den unge og begavede, men ensomme Antoine ser ikke tingene så klart som Olivia. Han føler de nærværende problemers vigtighed. Er vant til at vandre med kvælningsfornemmelse mellem stålkæmperne i det lukkede skibsværft. Bange for fremtiden. Vant til misundeligt og skamfuldt at sejle forbi de riges luksusyachter. Vant til at kigge på flygtningelejren lige uden for byen. Vant til at søge tilflugt i computerspillenes verden, hvor han er en vinder.

Da Antoine skriver, lader han angsten føre pennen. Det er ærligt, men det er ikke det, de andre vil høre. Gruppen vender ham ryggen. Provokatør og ballademager. Måske spirende terrorist.

Emnerne er alvorlige nok, men den franske nyrealist Laurent Cantet går lavmælt og raffineret til værks, når han fortæller om menneskeskæbner i det moderne Europa. Fra eminente film som den prisbelønnede "Klassen", "Human Resources" og "Dobbeltliv" ved vi, at instruktøren holder af at kigge på det moderne liv under den filmiske lup. Skarpsindig og kritisk.

Vi ved også, at Cantet iscenesætter med stor empati og har evnen til at trække de menneskelige historier ud af en enkelt situation, så vi føler, den har klangbund i virkeligheden. Virkemidlet er simple plot, der på ingen måde ligner konstruktioner, og figurer, der langsomt toner frem og brænder sig fast.

Således også i "Workshop", hvor blikket uventet holdes mod Antoine, der er fascineret af højreorienteret retorik og politik og derfor stemples som farlig, men også er begavet nok til at slå fra sig verbalt, når han trænges op i en krog.

Cantets pointe er, at vi aldrig får bugt med vores samtids problemer, hvis vi ikke ønsker dialog og på forhånd opgiver dem, der har angsten helt inde på livet.

"Workshop" er måske ikke Cantets stærkeste film, men den er originalt og anderledes formet, aldeles usentimental og har en stærk nerve i spillet mellem Olivia og Antoine, der elegant repræsenterer den virkelighedsfjerne, parisiske kulturelite og den sydfranske arbejderklasse, samfundet har vendt ryggen.

"Workshop"

Drama, fransk, 113 minutter, tilladt for alle.