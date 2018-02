Drama: Sensuel sommer

Meget af tiden sker der ikke noget som helst i "Call Me by Your Name", og alligevel er filmen én af de mest dramatiske, der er blevet serveret i danske biografer meget længe. Og netop serveret bliver fortællingen om den 17-årige Elio (Timothée Chalamet), der daser sig igennem tilværelsen i Norditalien engang i 1980'erne. Hans liv er som en aperol spritz, der har fået lov til at boble af i solen, men samtidig er "Call Me by Your Name" ramt af en rytme, som minder om spændingen under en prop, der er ved at ryge af en flaske spumante.Allerede i første scene ankommer Elios professorfars nye praktikant, Oliver (Armie Hammer), til landstedet, og han er lige så flot skåret som de antikke figurer, faren finder stor glæde ved. Straks fornemmer man, at Elio er relativt ligeglad med antikken, men Oliver kan han derimod ikke få øjnene fra. Så hvad gør en ung fyr, der dater en lokal pige og aldrig har overvejet homoseksualitet? Elio vælger at læse bøger, skrive og spille klassisk musik og ellers holde sig på afstand af Oliver. Men stille og rolig driver "Call Me by Your Name" knægten over imod den spirende flirt.

Mesterligt fortalt

Stort set hvert eneste øjeblik er filmens højdepunkt. Når den er sløv, flyder Elio og Oliver rundt i de smukke landskaber, spiser abrikoser og svømmer i diverse vandløb. Her skvulper hvert eneste billede elegant ind over det næste, mens mændenes tiltrækning får billederne til at drive som saften fra abrikoserne. Det er i den grad en sensuel sommer, filmen præsenterer, og dens billedpoesi går på forunderlig vis godt i spænd med det intellektuelle miljø, den foregår i. Så let som ingenting kan man gå lige fra et hemmeligt kys og ind i en diskussion om forfattere fra det forrige århundrede. Samtidig spiller Timothée Chalamet og Armie Hammer så unikt kejtet og overlegent liderligt, at man må gnide sig i øjnene undervejs.Det er dog ingen overraskelse, at "Call Me By Your Name" næsten er udført til perfektion, da instruktør Luca Guadagnino tidligere har udforsket menneskers begær i "I am Love" (2009) og "A Bigger Splash" (2015). Han lavede også dokumentarfilmen "Bertolucci on Bertolucci" (2013), og det er lige præcis den italienske filmmester Bernardo Bertolucci ("Sidste Tango i Paris") og hans blik for den flydende filmfortælling med en særlig sans for den drivende seksualitet, som Guadagnino beviser, at han mestrer her. Måske går det en anelse langsomt undervejs, men skuespillet, kameraføringen, lydene, filmfornemmelserne og ikke mindst de komplicerede følelser gør "Call Me By Your Name" til en vaskeægte filmperle."Call Me by Your Name"

Drama, brasiliansk/fransk/amerikansk/italiensk, 132 minutter, tilladt over 11 år.