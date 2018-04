Drama: Isabelle græder hver aften

Singlelivet og datingkulturen er en endeløs jammerdal i Claire Denis' illusionsløse drama om måske at finde den eneste ene. Filmens frelsende solstråle er Juliette Binoche i hovedrollen som kunstneren Isabelle.

Paris. I de nattemørke gader under Eiffeltårnets fejende projektører på himlen søger et hav af singler nærvær, sex og samvær. Ved første øjekast ser det ud som opskriften på ugens letfordøjelige feel good-film, men i hænderne på den franske instruktør Claire Denis har bitterheden og følelseskulden taget overhånd, og hele affæren er omtrent så uromantisk, man overhovedet kan forestille sig. I den parisiske myretue af lykkesøgende singler på halvtreds og derover møder vi kunstneren Isabelle, der har problemer med at finde sig til rette i et liv med mange affærer, skiftende partnere og følelsesmæssig ustabilitet. Miljøets nedkølede menneskelige relationer er fremmedgørende, men på mærkværdig vis har de gentagende skuffelser en narkomanisk effekt på Isabelle, der af uforklarlige årsager dater en selvhøjtidelig og arrogant bankmand, mens hun har et godt øje til en selvoptaget skuespiller, der bare ikke kan døje dagligdagens trummerum og tilmed synes, det hele går lidt for hurtigt. Som forventet findes der ingen lette løsninger eller forloren forløsning hos fransk films eksperimenterende grand old lady Claire Denis. Den udfordrende filmskaber holder vedvarende af at gribe en genre og velkendte temaer og så vride dem i en uventet retning. Senest skabte hun en intens og stemningsmættet hævnthriller med "Svinene", hvor Vincent Lindon udgjorde et solidt midtpunkt i et uhyre enkelt plot om følelsesmæssig forarmelse og beskidte lyster.

Masochistisk anstrøg Kun en anelse mere optimistisk omkring den menneskelige natur stiller Denis og hendes nådesløse kamera skarpt på singlekulturen i dramaet med den håbefulde og drillende titel "Luk solskinnet ind". Volden her er ikke fysisk, men af psykisk karakter. Af den grund ikke mindre skadelig, for en af filmens væsentlige pointer er, at mennesket værgeløst fanges i negativ adfærd og følelsesmæssige fælder. Det har et masochistisk anstrøg, at vi er dømt til at begå de samme fejltagelser igen og igen.Hvorfor vender ofret i "Svinene" tilbage til et voldeligt forhold? Af samme grund som Juliette Binoches emotionelt nedslidte kunstner, Isabelle, ikke vender datingkulturen ryggen på trods af uendelige svigt og skuffelser. - Du græder, hver eneste aften. Det kan du ikke byde andre mennesker, bemærker en af Isabelles mange mænd skarpt. Hun svarer ikke. For han har ret. Men det væsentlige er, om hun kan byde sig selv det. Og hvor længe?