Drama: Folkets og handlingens mand

1940. Den Anden Verdenskrig er i sine spæde år, og den tyske krigsmaskines blitzkrieg tromler ustoppeligt over et brændende Europa, der håber, at Adolf Hitler er til at forhandle med. Den britiske premierminister Neville Chamberlain har mistet folkets tillid og går af den 10. maj, netop som Holland og Belgien står for fald og de tyske panserkolonner rykker ind i Frankrig og presser den britiske hær tilbage mod Den Engelske Kanal. Nederlaget er forestående. Det er bare et spørgsmål om tid.

I denne redelighed træder den politisk upopulære Winston Churchill til som premierminister. Angiveligt fordi han er den eneste mand, der har oppositionens støtte, og så giver det Chamberlain og den forhandlingsglade Halifax mulighed for at køre et mistillidsvotum i stilling. Churchill selv betragter udnævnelsen med skepsis, men er fast besluttet på at føre det engelske folk gennem stormen.

"Jeg får kun posten fordi skuden synker. Det er ikke en gave. Det er hævn", fortæller en nervøs Churchill sin kone, der som den eneste støtter sin mand fuldt og fast. Men det er kun fordi, ingen af de siddende politikere har mærket efter blandt befolkningen. Hvad synes den jævne englænder om nazisternes regime? Og er de imod, er så der overhovedet nogen, der tør forme disse holdninger til politik og handling? Koste, hvad det vil.

Nej, situationen var ingen gave til Churchill, det er, for instruktør Joe Wright, til gengæld skuespillerveteranen Gary Oldman, der leverer en uhyre kompleks, fyldig og fuldstændig magnetisk præstation i rollen som den ikoniske politiker. Oldman spiller med vid, begavelse og en undertrygt nervøsitet, som høj cigarføring og brovtende, til tider uforskammede drukkenboltmanerer, skal dække over.

Bag kameraet har der tydeligvis været en forståelse for, at dette er en film om mennesket Churchill lige så meget, som det er et værk om det britiske folk og Europa i krisetider. Wright giver maksimalt plads og masser af nærbilleder til Oldman, der har brugt hundredvis af timer i makeupstolen for at fuldbyrde den uhyre overbevisende forvandling til Churchill. En figur der aldrig overromantiseres, men i Oldmans kyndige hænder fremstilles som isoleret og udstødt. Netop fordi han er den eneste, der tør sige det, som det er, og råt for usødet fortæller englænderne om den tid, de går i møde.