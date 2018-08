En håndfuld tilsyneladende tilfældige mennesker besøger en mystisk herre ved et cafébord på The Place i midten af Rom. De får alle en grusom opgave, men vil til gengæld få et brændende ønske opfyldt. Valerio Mastandera (th.) er fascinerende som den enigmatiske, navnløse mand, men "The Place" formår aldrig rigtig at forme et engagerende miljø eller overføre sin idé til gribende, levende billeder. Foto: Filmbazar