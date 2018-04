Drama: Enkeltbillet til Islamabad

Hverdagens trygge rammer ramler om ørene på 16-årige norsk-pakistanske Nisha, da faderen griber hende i at småkysse med vennen Daniel. Nishas løsslupne, seksuelt orienterede adfærd har bragt skam over familien, så faderens straf er kontant og ubarmhjertig: En enkelt billet fra Oslo til Islamabad, hvor hun skal lære at indordne sig efter pakistansk tradition. Sammenstødet mellem værdier er særdeles godt stof, når det handler om at skabe spænding og fokus på parallelsamfund og kulturer, der bevæger sig under offentlighedens radar. Problemet er, at man let kommer til at dæmonisere en af parterne, hvilket igen kommer til at se ud som en skjult politisk agenda fra filmskaberens side. Norske Iram Haq er heldigvis klar i mælet. I teenagedramaet "Hvad vil folk sige" sympatiseres entydigt med teenageren, der er kommet i klemme mellem den moderne, skandinaviske velfærdsstats frigjorthed og en traditionsorienteret, undertrykkende og stærkt patriarkalsk kultur, med tydelig hakkeorden og nul socialt sikkerhedsnet, når det går galt.

Filmens mål er at belyse og iscenesætte æreskulturens mørke sider som arrangerede ægteskaber, æresdrab og børnebortførelser, der er en realitet i visse samfundsforgreninger, når de kulturelle normer overskrides, og derfor vil enkelte problemstillinger kondenseret ned til spillefilmslængde virke lige lovlig meget sat på spidsen.Hvad der derimod ikke taler for den dramatiske sammenhængskraft og overordnede troværdighed, er når Haq og filmholdet ikke formår at holde igen, når den filmtekniske værktøjskasse får fuld skrue for at presse os ud på sædekanten. Den indre spænding er trods alt en langt mere effektiv drivkraft, når det handler om at fortælle en menneskelig historie uden at den skal virke overfladisk eller manipulerende.At "Hvad vil folk sige" aldrig taber os skyldes nok, at Haq alligevel formår at fremtrylle en stærk binding og dermed også hårrejsende gnidninger mellem far og datter. Effektivt spillet af Adil Hussein og den talentfulde Maria Mozhdal, der er uhyre overbevisende som splittet teenager, der ikke vil lade sig jokke på af den krænkende, mandsdominerede æreskultur.

