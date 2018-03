Drama: En folkelig, musikalsk tragedie

Undertiden er det både en stor personlig tilfredsstillelse og en anmeldermæssig gave at få lov at se en ny film længe før dens officielle premiere: Så kan man lade sig overrumple helt forudsætningsløst. Sådan var jeg så heldig at få lov at opleve "Så længe jeg lever", og jeg blev chokeret og rystet over at opleve en rendyrket, kulsort tragedie, med alt det dybt sørgelige sat i kras kontrast af blot cirka 30 euforisk lykkelige sekunder.

Det er et fint og klogt fortælletrick, at instruktør Ole Bornedal åbner med lille John iført Drengekorets hvide skjorte, sorte bukser og butterfly, som manisk raser over de (få) ubesatte pladser og de andre drenges mangel på talent. Efter koncerten går turen direkte til mors og stedfars stamværtshus, hvor gæsterne med vold og magt hælder snaps i halsen på knægten og be'r ham om at synge, men så snart han sætter i med sin klokkeklare drengerøst kæfter de op i deres stigende branderter. Drengen og hans talent er overdøvet. Værsgo', John Mogensens livslange indre og ydre traumer og dæmoner blotlagt og forståeliggjort.