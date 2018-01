Drama: Den uønskede dreng

Så trist og kærlighedsløs, at det gør ondt langt ind i sjælen. Russiske Andrey Zvyagintsevs prisbelønnede perle er en bundfrossen, kulsort modbydelighed af iskolde relationer og portræt af et samfund, der har mistet forbindelsen med de menneskelige værdier.

Film: Boris og Zhenya er midt i en grim skilsmisse. Bitre, kolde og ondskabsfulde. Hun har fundet sig en ældre mand, og han er på vej til et nyt liv med en yngre, gravid kæreste. Med hvad med forældremyndigheden over den 12-årige Alyosha, de begge betragter som en klods om benet? Da Alyosha forsvinder sporløst må de to, paradoksalt nok, samarbejde om at finde drengen. En situation, der uventet bringer dem sammen og får dem til at reflektere over deres egen situation.

Som i de samfundsrevsende "The Return - Hjemkomsten" og "Leviathan" stiller russiske Andrej Zvyagintsev med "Loveless" igen skarpt på den menneskelige tilstand og konkluderer, at der ikke er nogen grund til at vente på verdens undergang. Den er her allerede. Hvert eneste sekund, vi som mennesker og samfund lyver for os selv og iscenesætter kunstig lykke, enhed og kærlighed.

Som i Boris' selvbedrag som velbetalt lønslave for en magtfuld virksomhed. Styret af en kristenfundamentalistisk chef, som kun vil ansætte velfungerende familiemedlemmer. Til den uhyggeligt narcissistiske Zhenya. Besat af selfies og selviscenesættelse. Uden et eneste øjebliks ægte passion.