Drama: Børnene fra trylleslottet

Alle drømmer om at komme til Disneyworld, men ingen drømmer om at komme til The Magic Castle. Tilværelsens barske realiteter og overvældende skønhed forenes smukt i Sean Bakers bevægende og velspillede film "The Florida Project" om skæbner allernederst på den sociale rangstige.

Anmeldelse: Sommeren er først lige begyndt, men hedebølgen ligger som en tung dyne over motellet The Magic Castle. Blot et stenkast fra Disney-universets overdådige forlystelser. Her, bag de pangfarvede mures kunstige lykke, synes dagene at løbe i cirkler.

De fleste af beboerne er lejere på ubestemt tid. Og sociale ydelser. Strandet i skyggen af Disneyworld og håbende på, at alle drømmeverdeners store moder drysser lidt glans over tilværelsen. Rengøringsdamen. Servitricen. Krigsveteranen, der drikker. Og viceværten, Bobby, der prøver at holde sammen på det hele.

Og så er der seksårige Moonie. Pigen med måneøreringene og den gule T-shirt som uskyldigt og lidt tragikomisk proklamerer: "I decided to be awesome today." I dag har jeg besluttet at være fantastisk.

Hun bor på tryllemotellet med sin arbejdsløse mor, Halley, der skraber småpenge sammen ved at sælge kopiparfume til turister på vej til Disneyworld. Halley er konstant bag ud med huslejen, og selvom hun udmærket ved, det blot er et spørgsmål om tid, før det hele elendigheden for alvor ramler, så virker hun trodsigt ubekymret. Som en voksen udgave af Moonies uspolerede, uskyldige barnesind. Perfekt formet af Bria Vinaite, der i samspil med naturtalentet Brooklynn Prince leverer en helt uforglemmelig mor-datter-oplevelse.