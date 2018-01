Dokumentar: Johannes om Møllehave

En dag skal Johannes Møllehave have taget billeder til en reklame for et brillefirma og møder op i et studie, der svirrer med fotografer og reklamefolk. Han er tydeligvis ude af sit element, så han træder ind i sin trygge rolle - den, vi alle kender ham for - og river tosserier af Halfdan Rasmussen af sig.

Scenen optræder i "Møllehave - hellere forrykt end forgæves" og er udover at være dokumentarens højdepunkt sigende for Møllehaves adfærd foran kameraet: De fleste situationer, han står i, bliver mødt med citater eller foredrag. Der er ikke det, der ikke kan lede ham ind på Søren Kierkegaard, H.C. Andersen, Storm P eller en af de andre favoritter. De har da også noget at sige om det meste, og undervejs i Peter Klitgaards høflige portrætfilm, spekulerer jeg over, om Møllehave gemmer sig bag sine litterære idoler, om han er dybt blufærdig, eller om han virkelig ser alt og alle gennem litteraturens filter.

Spekulationen tjener til filmens ære, men den lægger altså intet nyt til billedet af den 81-årige forfatter, præst og foredragsholder, der taler og taler, mens han løser daglige gøremål på sit Frederiksberg, foredrager på en højskole, sidder hjemme på Dalgas Boulevard i den ridsede lædersofa eller nyder Benny Andersens optræden.

De personlige historier er også velkendte. Hjerteproblemerne, de maniodepressive træk, den seksuelle underkastelseslyst, hustruens død. Det er Møllehave, som vi har hørt ham mange gange før. Og tale dét kan han. Men gid han til en forandring havde talt om noget andet og nogle andre.

"Møllehave - hellere forrykt end forgæves"

Dokumentar, dansk, 80 minutter, afventer censur.