Dokumentar: Hvidovredrengen fra stjernerne

Hvad er en ungdom uden oprørstrang?, står der i gymnasiestilehæftet fra sidste halvdel af 70'erne. Hæftet tilhører den københavnske digter Michael Strunge. Et kulturikon, der i den grad blev en del af et oprør og et opgør med tidligere tiders dansk lyrik. Af kammerater og kolleger beskrives han som smuk, men også som om han ikke hørte til. Som forbilledet David Bowie nærmest en slags barn af stjernerne med en udenjordisk udstråling.

Som få danske filmskabere har Torben Skjødt Jensen formået at skildre vor kulturs ikoniske personligheder i levende lyd og billeder. Spies, Ole Ege, Hans Henrik Lerfeldt, Asta Nielsen, Kirsten Thorup og Carl Th. Dreyer har gennem tiden alle været under Skjødt Jensens kyndige optik.

"Væbnet med ord & vinger" hører til blandt instruktørens bedste. Portrætfilmen om Michael Strunge binder med sit fokus på 80'ernes kunstscene an til instruktørens "City Slang Redux" om Søren Ulrik Thomsens lyrik og Lars H.U.G.s musik. Med samme nysgerrige grundighed og overblik dykkes der med 80'ernes københavnske kunstscene som omdrejningspunkt ned i Strunges forfatterskab og personlige tragedie med selvmordsforsøg, indlæggelser og drømme om at hive himlen ned på Jorden, så vi ikke skulle stræbe efter dét deroppe. Lige fra opvæksten i Hvidovre, hvor han beskrev boligblokkene som kaserner og koncentrationslejre badet i tv-skærmenes kolde lys, fra Ziggy Stardust til punken, til han endelig slog igennem som selvbevidst, selviscenesættende forfatter, der som ingen anden fangede gadens puls og både blev høj på og følte sig knust af storbyens vægt.

Fra første færd er det tydeligt, at Skjødt Jensens værk ikke er en ren, traditionel portrætfilm, hvor man keder røven ud af bukserne på publikum med arkivoptagelser, støvede kulturpersonligheder og repeterende snak. Og tak for det. Instruktørens udgangspunkt er i videokunsten og det eksperimenterende, så han tillader sig næsvist at visualisere en håndfuld af Strunges digte over forfatterens egen oplæsning, og finder dermed det formgreb, der løfter "Væbnet med ord & vinger" ud af den forudsigelige portrætform og giver hermed lyrikken ny form, liv og revitalisering, der er overbevisende forankret i 80'ernes tidsånd med postpunk, lysende neon kontrasteret i sort, sikkerhedsnåle i alting og masser af eyeliner.

Måske lige rigeligt budgetknap vil gnavne kritikere hævde, men det skrabede, minimalistiske udtryk og det småprætentiøse indhold matcher perfekt den videotidsånd, som var grundlag for Strunges liv og forfatterskab.

"Væbnet med ord & vinger"

Dokumentar, dansk, 105 minutter, tilladt for alle.