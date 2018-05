Dokumentar: Forandringernes mand i nordlysets fortryllende skær

Efter otte generationer er Anders Hvidegaard fast besluttet på at bryde med traditionen som landmand på gården Gammel Hvidegård. Uddannelsen som lærer er afsluttet, og Grønland er målet. Ikke bare hovedstaden, Nuuk, men en lille østkystbygd med knap 80 mennesker. Beslutningen falder ikke i god jord. Faderen dæmoniserer straks inuitterne, og ordene lyder som taget ud af munden på den traditionelle, bedrevidende, danske kolonimagt: "De har jo ikke noget at tage sig til deroppe. Det er derfor, de drikker sådan." Den skråsikre arbejdsgiver er ikke meget bedre, da Anders fortæller, at han glæder sig til at lære grønlandsk. "De lærer ikke dansk ved, at du taler deres sprog. Jeg har været deroppe i 10 år uden at kunne et ord grønlandsk", belærer hun Anders med antydningen af et overlegent smil. Anders oplever straks den kulturkløft, der er mellem den pligtorienterede, moderne danske tankegang og inuitternes værdisæt, hvor generationers viden gives videre over slægtled. Fædrene lærer os det, vi skal bruge i livet. I virkeligheden ikke meget anderledes end det danske landbrug, Anders stammer fra. Udfordringen er ikke bare den geografiske isolation, men også den følelseskulde Anders oplever fra lokalbefolkningen. Anders Røvhul, kalder børnene ham. Den lokale altmuligmand skærer det ud i pap, så Anders kan forstå det: "Du er typisk dansk. I ser ned på os fra jeres høje hest." Og han har ret. Hvorfor skulle knægten Asser lære at sige abekat, når han brændende ønsker sig at blive jæger og hellere vil på slædehundetur og jagt med bedstefaderen.