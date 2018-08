Digte har det inderligt godt med lidt musik

Bøger: I virkeligheden er der tale om noget helt usædvanligt. Nemlig moderne fædrelandssange. Men det kan man naturligvis ikke kalde dem nu om dage. Så nu hedder det naturlyrik eller årstidsdigte eller måske årstidssonetter. Men uanset titel: Det er fædrelandssange.

Den gamle digter, forfatter, kronikør og samfundsdebattør Ole Hyltoft har skrevet digtene, og komponisten Finn Jørgensen har sat dem i musik. Fremragende Hans Voigt Steffensen har illustreret, og dette samspil mellem lyrik, toner og billedkunst fører til en vidunderlig lille, sjælden bog.

Usædvanlig på mange måder. Helt banalt fordi bogen er i et spændende, højt, men smalt format. Og speciel fordi man her har en bog, der ikke alene kan læses og nydes for sine ord, men også rummer noder og becifringer til samtlige digte.

Altså er digtene blevet forfremmet til sange. "Forfremmet"....! bliver et digt forfremmet, fordi det har fået melodi og kan synges? Ja, vel gør det så. Uanset hvad digtere ellers mener. For digte har så inderligt godt af musik. Det er det, der gør dem kendte. Det, der kan få et digt til at blive folkeeje (se historien "Når digte får liv"). Og flere af Ole Hyltofts digte i denne lille bog fortjener at blive brugt, at blive sunget, at blive kendte.

"Skabe lyst og glæde" kalder Hyltoft og Jørgensen deres lille mesterværk. Måske lidt højtideligt, men ikke desto mindre meget rammende. Digtene og musikken giver lyst og glæde - over Danmark, over naturen. Man får lyst til at gå ud. Til at trave mellem træerne - eller gå langs vandet. Mærke at vi er til. Som når Hyltoft skriver: En højsommermorgen helt stille/en lykke som da du var lille/Du mærker dit liv er forbundet/med tidsaldre der er forsvundet...