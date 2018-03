Det startede med Laban - og er blevet til et helt liv med vinyl

Plader som tømmer tegnebogen

Vil du give 4,7 mio. kr. for en lp?De mange penge er det hidtil højeste beløb, betalt for en vinylplade.



Her kan du læse om nogle af de udgivelser, der har fået samlerne til at finde den store tegnebog frem:



1) De 4,7 mio. kr. - 790.000 dollars - betalte en ukendt køber, da et helt særligt eksemplar af The Beatles' hvide dobbeltalbum fra 1968 kom til salg.



De første plader var nummererede, og eksemplarerne med de laveste numre gik til Beatles-medlemmerne og inderkredsen omkring bandet.



Derfor vidste kenderne, at da nummer 0000001 i 2015 blev sat til salg, var der tale om det eksemplar, Ringo Starr oprindeligt havde ejet - og så strøg buddene op til et beløb, hvor samlermani og økonomi deles om hovedrollen.



2) Andre sjældenheder er de såkaldte acetat-plader - plader i et enkelt eller meget få eksemplarer, skåret ikke i vinyl, men i det blødere acetat.



Før Elvis blev berømt, indspillede han i Sun Studios i Memphis sangen "My Happiness" og fik den lagt på en acetatplade, der kun findes i dette ene eksemplar. Det blev i januar 2015 købt på en auktion for 300.000 dollars (ca. 1,8 mio. kr.) af musikeren Jack White. Til Record Store Day samme år udgav han sangen via sit pladeselskab Third Man Records.



En anden kostbar acetatplade er The Quarrymen - John Lennons og Paul McCartneys før The Beatles-band - som spiller "That'll Be the Day" og "In Spite of All the Danger". Pladen ejes af Paul McCartney og anslås til at have en værdi af 250.000 dollars (1,5 mio. kr.).



På acetat findes også en plade med meget tidlige udgaver af sangene på det legendariske debutalbum fra The Velvet Underground & Nico. En heldig samler fandt i 2002 pladen til 75 cent i en pladeforretning i New York; senere blev den solgt på Ebay for 25.200 dollars (ca. 150.000 kr.)



3) En eftertragtet plade er den første og tilbagetrukne udgave af Bob Dylans andet album "The Freewheelin' Bob Dylan" fra 1963.



Denne oprindelige udgave rummede bla. den satiriske "Talkin' John Birch Paranoid Blues". Pladeselskabet fik imidlertid kolde fødder af frygt for reaktionerne fra denne meget højreorientede organisation, og et nyt album uden denne og tre andre sange blev i stedet udgivet. Nogle få eksemplarer af det oprindelige album slap dog ud, og et af dem har nået en pris på 35.000 dollars (godt 200.000 kr.).



4) Også singleplader kan være dyre.



The Sex Pistols "God Save The Queen" var på vej som single på A&M Records, da band og pladeselskab røg uoverens. Pladen, blev skrottet, men ni eksemplarer nåede ud - de handles i dag til 10.000-20.000 dollars (60.000-120.000 kr.). "God Save The Queen" udkom efterfølgende hos Virgin og blev et hit.



En single, "Do I Love You (Indeed I Do)", med amerikanske Frank Wilson, senere kendt producer hos Motown, kendes kun i to eksemplarer; det ene blev i 2009 solgt for 37.000 dollars (220.000 kr.).



5) Også blandt danske udgivelser findes sjældenheder, om end priserne ikke når amerikanske højder.



Topscoreren er her lp'en "Facing Morning" med syrerockgruppen Fleur de Lis, indspillet i 1971 og kun solgt i 153 eksemplarer. Lige nu koster et fejlfrit album op til 30.000 kr., 15.000 kr. hvis man ikke er helt så kræsen på kvaliteten.



Andre danske rockplader, der tidligere har hentet priser over 5000 kr., er original-lper med bl.a. Blast Furnace, Thors Hammer, Blues Addicts, Culpepers Orchard og Furekåben