Den umiskendelige duft af stor, nordisk litteratur

Edvard Hoems kraftpræstation af en stor slægtsroman i fire bind kommer nu i dansk oversættelse - bøgerne er solgt i over 300.000 eksemplarer i Norge.

Eilerts afrejse skildres kort, næsten minimalistisk i bogen, men Hoem formår alligevel i den stramme form at skrive så gribende - og sætte så mange tanker i gang - at man får en klump i halsen. Der er Hemingway-klasse over denne fortælling midt i det hele. Få ord - stor virkning.

Efterhånden som årene skrider, oplever Nesja og Serianna, at deres børn også søger nye veje. Nesjes søn med den første hustru gør karriere i købmandsbranchen. Den yngste søn bliver som syv-årig anbragt i pleje hos en onkel. Det er meningen, han skal arve onklens gård en dag. Og den næstældste søn, kraftkarlen Eilert vælger at drage til USA. Han forlader hjemmet som 16-årig.

Og dermed er vi på vej ind i en historie, der er særdeles medrivende. Den foregår i en tid, hvor fattigdommen i landområderne i Norge var voldsom. Derfor valgte en række unge, især mænd, at udvandre til USA og Canada for at søge lykken.

Historien begynder en sommerdag i 1874, på Nesjes 36-års fødselsdag. Han er enkemand og alenefar. Men netop denne dag møder han kvinden Serianna. Hun ryger pibe, er selvbevidst og robust. Og Nesje og Serianna falder pladask for hinanden, da de tilfældigvis oplever en flok fisk i fjorden, som de fanger i fællesskab.

Romanerne er solgt i over 300.000 eksemplarer. I går udkom den første roman i serien på dansk - de andre følger i 2019 og 2020.

?Høstskarl i himmelen? er en født klassiker. Det er første bog i en slægtshistorie på fire bind. Bøgerne udkom i Norge i perioden 2014-2017. Serien har indtil nu solgt i over 300.000 eksemplarer i hjemlandet.

De havde ikke håbet om et land, der flød med mælk og honning. De vidste, hvad der ventede af hårdt arbejde og nøjsomhed. Og de vidste, at den voldsomme udvandring havde konsekvenser for dem, der blev tilbage.

Og fortællingen om Nesje, Serianna og naboerne, der gik imod tidens trent og blev i Norge, er det mest gribende i romanen. For de valgte at blive på trods af alle de udfordringer, de kunne se - og som de kendte.

Men al respekt for udvandrerne - de har gennem årene fået en masse opmærksomhed. Færre forfattere har ladet sig inspirere af de, der valgte at blive hjemme. Men de var mindst lige så spændende. De har mindst lige så gode historier. Hoem vægter disse mennesker højt.

Men Hoem har en anderledes, en bredere tilgang til historien end Moberg. For Hoem vælger nemlig at fortælle to historier. Dels om de mennesker, der vandrede ud. Dels om de mennesker, der valgte at blive.

Det er naturlugt at sammenligne romanen med Mobergs "Udvandrerne" - for den handler om samme periode i den nordiske historie. Og det er en sammenligning, Hoems roman kan tåle. Den holder niveau.

Sprængte masker

Alene fra Norge udvandrede omkring 800.000 unge mennesker - det var mere end en tredjedel af den samlede befolkning. Et lignende antal danskere valgte også at udvandre.

I begge lande skabte det problemer. For det var hovedsageligt unge mennesker, der drog af sted. På et tidspunkt hvor samfundet fungerede på den måde, at børnene - når tiden kom - tog sig af forældrene, der blev gamle. Det sociale sikkerhedsnet mistede et par store masker med udvandringen.

Edvard Hoem har øje for denne afledte effekt af udvandringen - og hans fortælling er gribende og lærerig. For i sin research har forfatteren studeret forholdene i slutningen af 1800-tallet særdeles grundigt. Han beskriver, hvordan en høstkarl arbejder med en le. Han fortæller om, hvordan man reparer en saddel eller fisker med kastenet. Derfor sidder man som læser med denne herlige følelse af at være med. Man læser ikke om en anden tid. Man befinder sig i den tid.

Det er den ene af Hoems tre store bedrifter med denne bog. Den anden er, at han formår at kombinere et stramt, letforståeligt sprog med smukke, poetiske passager.

Det er mesterligt, for bogens fortælling springer hist og her flere år frem, når man vender et enkelt blad. Alligevel, trods tempo og det meget konkrete indhold, giver Hoem læseren sproglige oplevelser. Som en lækker dessert efter en stor steg.

Den tredje store bedrift er den helt overordnede: Hoem fortæller en stor historie.

Han har en gang i et interview sagt: Bøger bliver til, når mennesker hjælper hinanden med at fortælle historier om et liv, andre har levet...

Det er sikkert en definition på god litteratur, der i mange tilfælde holder stik. Men uanset hvor mange hjælpere, der har været, skal der altså en stor forfatter til at skrive en stor bog. Hoem er en kæmpe.

"Høstkarl i himmelen" bliver fulgt op af "Din bror på prærien", "Landet ingen har set" og "Liv andre har levet".

Serien ventes afsluttet i Danmark i løbet af 2020.

Slægtsroman

Edvard Hoem

"Høstkarl i himlen"

(Første bind i en slægtshistorie på fire bøger)

327 sider, Forlaget Hovedland