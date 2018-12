Den ultimative kulturliste: Det skal du se, høre, læse, nyde og opleve i 2019

Den tilfældige

Det forudsigelige: "Tæt trafik i Herning" hedder albummet, og "Live 2019 elektrisk og akustisk" hedder turnéen, TV2 begiver sig ud på 1. februar i det nye år. Men man skal stå tidligt op for at sikre sig billet, for langt de fleste koncerter på turnéen er allerede udsolgt. Dog er der i skrivende stund stadig billetter til koncerterne i blandt andet Odense, Fredericia og Esbjerg.

Juhubarometeret: Flere end 500 voksne Lego-fans fra mere end 25 lande mødes i Skærbækcenteret i de to sidste dage af september for at konkurrere udi byggefærdigheder med de små, ikoniske klodser. Børn er heldigvis også velkomne, og for dem er der også masser af aktiviteter til og et kæmpe byggeområde at slå sig løs i.

Lidt mere uforudsigeligt: Den 25. og 26. maj er der Ferguson Dage, hvor man kan se verdens største samling af Ferguson-traktorer i aktion. Det er Danmarks Ferguson Museum i Stourup ved Glud, der holder dagene, der byder på både udstilling, aktiviteter og café.

Den tilfældige vil rejse langt for: Ingenting og alting - for sådan er det, når det hele er lidt tilfældigt. Men skulle han i sin sommerferie befinde sig ved Hamborg, er der fra 28. juni til 7. juli VM i beachvolley for både herrer og damer.

Skærmtid: Tre ord. "Game of Thrones". Det var egentlig kun, fordi Den tilfældige helt tilfældigt en dag faldt over serien, at han overhovedet ved, hvad det er. Men han så den, blev hængende og har ventet længe på ottende og definitivt sidste sæson, som får premiere i april 2019. Finalesæsonen af den pænt populære fantasyserie er på små seks afsnit, men til gengæld får hvert afsnit spillefilmslængde.

Mest brugte hashtag: #sldk