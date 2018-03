Den store amerikanske roman i dansk forklædning

Tag en kuldslået Vietnam-veteran, en afstumpet verdensstjerne og en ung blond pige fra Danmark, der skal dø, og rør dem godt sammen. Tilsæt tre ramponerede kvinder, et barn, en bus og en svedehytte; lad det simre, til det går op i en højere enhed, og krydr til sidst med lune og indsigt. Resultat: En rigtigt underholdende roman. Det lyder måske enkelt, men det er det ikke, hvilket alle, der har forsøgt at slå ind på forfattervejen, ved. Så nogle gange skal man bare lade andre gøre det hårde arbejde og glæde sig over, at man i stedet kan komme med som passager - for eksempel om bord på Sammy's Coach Lines, hvor Howard Walker sidder ved rattet med kurs mod Los Angeles. Han har forladt New York og sin telefon, der står og kimer hjemme i lejligheden i Alphabet City, fordi NYPD gerne vil stille ham nogle spørgsmål, som han ikke har lyst til at svare på. I stedet har han hængt en båndoptager (findes de stadigvæk?) rundt om halsen, og mens passagererne lever deres eget liv på den lange tur tværs over USA, fortæller Howard Walker sin historie ind i mikrofonen. Forlaget beskriver »Vejen til Alberta« som »den store amerikanske roman - af en dansk forfatter« og »en moderne Great Gatsby sat i Trumps Amerika«. Man får nu ikke særligt meget at vide om USA eller Trump, ligesom det dybest set er fuldstændig ligegyldigt, hvilke amerikanere og landskaber, Howard Walker kører forbi. Hans rejse sker på de indre linjer, men det bliver den ikke kedeligere af. Og Brian Dan Christensen, der ganske rigtigt er dansk, men bor i New York, formår at skabe et overbevisende portræt af en PTSD-ramt veteran og mand på godt 60, som tiden for længst er løbet fra, ligesom den kvinde, han elskede. Da hans kyniske chef, musikgeniet Philip Boothman, beslutter sig for at sætte hugtænderne i den unge Ida, forsøger Walker at træde lidt i karakter. Men der er onde kræfter på spil med tråde til fortiden, og Walker må indse, at det eneste, han kan gøre, er at komme væk. Brian Dan Christensen skriver med en fin, lavmælt humor, som når Howard Walker fortæller, hvordan Ida kommer fra et meget velorganiseret samfund i Skandinavien: »Hun fortalte mig engang, at fodgængere i Danmark står og venter på grønt lys, selvom der ikke kommer nogen biler. Ikke at jeg ligefrem troede på det, men det var alligevel noget af en historie«. Forfatteren har også et levende billedsprog, som gør det nemt for os passagerer at se, hvad Walker ser, når han for eksempel skriver: »Jeg ryger stadig et anseligt antal Marlboros, selvom folk herude i Californien sender mig blikke, som havde jeg lige røvpulet deres hamster med en pejsetændstik«! En sidste ingrediens, som er vigtig i en vellykket roman, er et godt plot. Jeg synes, der er nogle historier i historien, der ikke hænger helt sammen - blandt andet om Walkers kæreste, Delaney, og om måden, Ida dør på. Portrætterne af kvinderne rundt om de to mænd forbliver desuden overfladiske og småstereotype. Men det er stadigvæk forrygende læsning, og man hænger på hele vejen. Så hvad er der tilbage andet end at sige: God tur! Brian Dan Christensen: »Vejen til Alberta«. Lindhardt og Ringhof. 336 sider. 299,95 kroner.