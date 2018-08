Dejlig romandebut: Fortællingen er større end smag af gentagelse

Judy Leigh er i slægt med disse tanker i sin bog. Det er uhyre vanskeligt at læse den roman uden at tro, at forfatteren har læst både Zadorian og Jonasson. Det skønne ved romanen er så, at den er så god, at det ikke gør noget som helst. Måske er der en smag af gentagelse. Men bogens originalitet er alligevel uomstridelig. Fordi Judy Leigh skriver vidunderligt og har brygget en varm, menneskelig historie sammen. Hun gentager ikke andres succes. Hun skaber sin egen.

To skønne romaner om ældre - nej, lad os være ærlige - gamle mennesker, der vælger at gøre det, de har lyst til i stedet for at acceptere omgivelsernes forventninger og velmente omsorg.

Og det er det, selv om man ikke kan lade være med at tænke på to af de senere års store romaner, der kredser omkring samme tema. Svenske Jonas Jonasson var den første, der fik ideen, da han for nogle år siden skrev den vidunderlige bog om "Den hundredårige der kravlede ud af vinduet og forsvandt", og et par år senere fulgte amerikaneren Michael Zadorian temaet op med "En sidste ferie".

Bøger: Originalitet har mange udtryk. For forfattere kan det være i form af en enestående ide. Eller af at skabe et herligt persongalleri. Eller i måden en historie fortælles på.

75 år er jo ingen alder

Evelyn Gallagher er 75. Hun er havnet på et plejehjem - efter egen beslutning. Hendes mand er død, og hun synes lige så godt, hun kan flytte på plejehjem og slappe af. Men det fortryder hun hurtigt - og meget.

Det går op for hende, at der stadig er en masse i livet, hun har lyst til. Hun vil ikke acceptere at være et sted, hvor man bare venter på døden. Så en tidlig morgen - mens de andre beboere stadig sover - går hun sin vej. Ud af porten for aldrig at vende tilbage. I stedet køber hun et folkevognsrugbrød og begiver sig ud på sit livs rejse - gennem Europa. Så langt så godt.

Men det er ikke alle, der synes, at en sådan rejse, et så tosset eventyr, er passende for en ældre dame. Det synes de ikke på plejehjemmet - og for hendes søn Brendan og svigerdatteren Maura er "den gamles" idé endnu værre. De kan simpelthen ikke leve med tanken. Og derfor indleder de en jagt på Evelyn. De eneste spor, de har at gå efter, er den stribe af mystiske sms'er, som de modtager fra Evelyn om bord på rugbrødet.

De vil hente hende tilbage - i den bedste mening af verden. Men da de endelig finder Evelyn, får de sig en overraskelse. Det kan godt være, de selv har svært ved at finde kærligheden - men 75-årige Evelyn har været i stand til det.

En dejlig varm, menneskelig fortælling, der rummer håb til alle os, der har et større problem med cpr-nummeret end med hverdagen - fordi vi dømmes gamle og færdige alt for tidligt.

Roman

Judy Leigh

"Damen som købte en bus og bare kørte"

368 sider, forlaget HarperCollins