Musicalen udspiller sig på to tidspunkter. Dengang i 1999, hvor Viktor hikkende mødte sin store kærlighed for første gang, og nu i 2018, hvor midtvejskrisen har indfundet sig og Anja har forladt sin mand gennem næsten 20 år. Hver for sig drømmer de sig tilbage til den sommer, hvor alt var nyt og romantisk, og Viktor kæmpede for Anjas kærlighed.

Det er 23-årige Anna Clara Sachs Leschly, der spiller musicalens unge Anja. En rolle, som skuespilleren kender ud og ind.

- Jeg var ikke særlig gammel, da filmen kom, men jeg så den mange gange som barn. Jeg syntes, at den var sindssygt sjov og spændende. Og så skete der det, at min mor instruerede opfølgerne "Anja og Viktor" og "Anja efter Viktor". Og jeg har været med hende på arbejde og set det derfra, så jeg har et lidt specielt tilhørsforhold til historien og filmene, siger Anna Clara Sachs Leschly, der er datter af filminstruktøren Charlotte Sachs Bostrup.

Selv om der er skrevet en ny ramme om historien, er der mange replikker fra det originale manuskript, som det nu er Anna Clara Sachs Leschly, der har fået.

- Det er sjovt, at jeg skal læse de replikker, som Sofie (Lassen-Kalhke, red.) læste dengang. Der er mange helt ikoniske replikker, som jeg pludselig skal sige, fortæller hun.