Cirkusrevyen: Mere show end satire

Det er også en form for show, når hele holdet leger Nyt Nordisk Danseteater og ordløst i et slags falden-på-halen-nummer beskriver menneskets historie, men her kan end ikke den digitale og ofte imponerende scenografi, som kan skifte stemning på få sekunder, redde den tilstand af ligegyldighed, der breder sig, hvis man foretrækker flere tidsler i revybuketten.

Og der er mere show, foruden de obligatoriske to numre fra danserne, som er flotte at se på, men også formår at være poetisk historiefortællende.

Den slags deler sit publikum. Er man glad for festen og genkendeligheden, vil man elske årets revy. Ikke mindst et hyldestnummer til danskpoppen, hvor både skuespillere og dansere går på scenen i en ørehængende, velsunget og tempofyldt kavalkade fremført med hjerte og glimt i øjet. Vi ler, og vi synger med, mens vi sovses ind i nostalgisk velvære.

Der er gået show i Danmarks største revy. Holdet på Bakken, der som bekendt favner det store, brede publikum, har valgt at slække på øretæverne og i stedet skruet op for den ufarlige charme.

Avisen Danmarks revyanmelder, Anette Hyllested, anmelder følgende revyer. Odense Sommerrevy - spiller til 9. juni 4 stjerner "Odense Sommerrevy tør flippe ud. Den har for en revy de nødvendige pegen fingre af både magten og sit eget publikum, hvor sjov og alvor blandes, men det er herligt, at den også tør kaste sig ud i den gakkede meningsløshed. Og det er samlende, at den også tør være lokal. Odense Sommerrevy er bestået med lune og bid. Skal der flere stjerner på reverset, kræver det, at revyen næste år luger ud i stakken af set-før-numre og i tekster med forudsigelige og svage pointer." Hvor: Fruens Bøge i Odense. Medvirkende: Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Thomas Mørk, Vicki Berlin, Lars Arvad. Instruktør: Joy Maria Frederiksen. Kapelmester: Morten Wedendahl. Cirkusrevyen Premiere torsdag 17. Maj. Spiller til 31. August. Hvor: Bakken i Dyrehaven ved Klampenborg. Medvirkende: Ulf Pilgaard, Niels Ellegard, Lisbet Dahl, Henrik Lykkegaard, Amalie Dollerup. Instruktør: Lisbet Dahl. Kapelmester: James Price. Sønderborg Sommer Revy Premiere lørdag 26. maj. Spiller til 21. juli. Hvor: Comwell Hotel i Sønderborg. Medvirkende: Karsten Jansfort, Asger Reher, Lone Rødbroe, Jeanne Boel, Bjarne Antonisen. Instruktør: Jeanne Boel. Kapelmester: Thomas Pakula. Kerteminde Revyen Premiere søndag 27. maj. Spiller til 7. juli. Hvor: Tornøes Hotel i Kerteminde Medvirkende: Kim Hammelsvang, Farshad Kholghi, Trine Gadeberg, Marie Mondrup. Instruktør: Trine Gadeberg. Kapelmester: Peter Bom. Rottefælden Premiere 31. maj. Spiller til 25. august. Hvor: Rottefælden i Svendborg. Medvirkende: Jan Schou, Anne Herdorf, Kim Brandt, Christine Astrid Nielsen. Instruktør: Carsten Friis. Kapelmester: Jens Krøyer.

Aldrende hippie

Det begynder ellers godt. Vi bliver hilst velkommen med en opsang om vores mobilafhængighed i stedet for den sædvanlige velkommensang, men med få undtagelser hverken angriber eller griber første akt. Når det ikke er show, er det ufarlige sketches, hvoraf for mange er enten kedelige eller forudsigelige. Revydebutanten Amalie Dollerup stikker læspende og engageret til Sophie Løhde, men nummeret er mere perfidt end sjovt, og det er først langt henne i første akt, da Ulf Pilgaard som en aldrende hippie på fniseurt (hash) går på scenen, at lattertårerne begynder at dryppe. Ulf Pilgaard taler om Nirvana på plejehjemmet. Om engang at være lagt i benlås af uro'erne, men nu i spabad af sosu'erne. Han fortolker Vase & Fuglsangs nummer med fænomenalt nærvær og overskud. Han er i overlegen god kontakt med sit publikum,og derfor mister vi - trods afbrydende latter og klapsalver - ikke en eneste pointe.

Niels Ellegaard har i flere år haft for få tekster, der har ydet hans komiske talent retfærdighed. I år får han lov at folde sig ud. Ikke mindst i en vidunderlige parodi på filmproducenten Peter Aalbæk i en SoMe-kommentar, hvor "et klask i røven blot er et skulderklap, der sidder lidt for langt nede".

Det er også i anden akt, at Henrik Lykkegaard og hans indre galning for alvor brænder igennem som først Putin og siden Trump - i øvrigt sammen med Ellegaard, der her er Kim Jong-un. "Vi har gjort det til en stil at være psykisk ustabil". Det er en styrke, når en revy kan få sit publikum til at grine af noget, der i virkeligheden er forfærdeligt.

Også Lisbet Dahl topper i anden akt, hvor der i det hele er flere bid og mere af grine af. Dahl skoser statsministeren i en forrygende parodi. Det har vi set hende gøre før, men tekstforfatter Carl-Erik Sørensen har sørget for både nye pointer og øretæver på sin sædvanlige ord-ekvilibristiske måde.

Orkesteret er sikkert og veloplagt - man kunne ønske en ny ørehængende melodi fra kapelmester James Price, sådan som vi altid fik det i de gode, gamle dage. Lyden er perfekt, og i det hele taget er der så mange muskler i Danmarks største revy, at de fire stjerner, højdepunkterne sikrer, er skuffende lidt.