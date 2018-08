Casper og Franks succes er tilbage: Klovneriets genialiteter

1. Jarl Friis-Mikkelsen: Den åbne kiste

Jarl Friis-Mikkelsen var med i de første sæsoner af "Klovn". I serien omkommer hans rolle på Big Bowl i Valby, men da Casper Christensen insisterer på, at det ikke er et nobelt nok dødssted, finder Casper og Frank på, at Jarl døde på gourmetrestauranten Umami. Nogle dage senere går venner og bekendte lit de parade ved Jarl Friis-Mikkelsens åbne kiste.

- Det var en meget anderledes optagedag, for der var ikke så mange, der lo, som når vi normalt optog, husker Jarl Friis-Mikkelsen:

- Jeg havde inden optagelserne stillet krav om, at jeg ville ligge i en Louis Vuitton-kiste, men det findes jo ikke, så det blev bare en meget dyr kiste. Det var sjovt at ligge der, fordi afsnittet også handler om, at Mia har rapset, og derfor må Frank sende hende til psykolog. Det tør han bare ikke fortælle Casper, så i stedet siger han, at hun går til sang. Pludselig ender Mia med at skulle synge "I skovens dybe stille ro" ved kisten. Det tog virkelig lang tid at lave den scene. Alle grinede, fordi Mia synger pivfalsk. Samtidig skulle folk som en del af ritualet lægge ting ned til mig i kisten. Ejeren af Umami lagde spisepinde, og man kan faktisk se, at pindene bevæger sig undervejs, fordi jeg ikke kan ligge helt stille. Alt dette viser ganske godt, hvad det er, "Klovn"-universet kan, mener Jarl Friis-Mikkelsen.

- Hele idéen til "Klovn" kom af, at Casper og Frank lavede en liste over ting, man ikke kan gøre grin med. Deres idé var så at gøre grin med dem alle sammen. Døden er vel nok det største tabu, der findes i dag, men satire er på kanten og gerne lidt over. Det er "Klovn" i den grad også, siger Friis-Mikkelsen, som mener, at seriens pinlighed passer endnu bedre her i 2018, end den gjorde for 10 år siden:

- I dag lever vi i Snapchat- og Instagram-tider, hvor folk lægger den ene mere vanvittige pinlighed op efter den anden. Når man ser nogle af de billeder og videoer, tænker man jo ærligt talt, om folk ikke har mere på hjerte. Derfor synes jeg faktisk, at vi trænger til "Klovn", hvor Casper og Frank er blevet 10 år ældre, men formentlig ikke er blevet mindre pinlige af den grund.