Brixtoftes datter: - Jeg følte mig elsket uendelig højt af min far, men alkohol var vigtigere for ham

Peter Brixtofte var en fantastisk far, men han var også en fraværende far og en far, der i stigende grad lod alkoholen sætte dagsordenen. I bogen "Kun når det regner" fortæller hans ældste datter, Marie, om den kærlighed, hun aldrig tvivlede på, men også om konsekvenserne af at være barn af en alkoholiker.

Bog: Hvis barnet Marie var blevet bedt om at beskrive sin far, havde hun brugt ord, man normalt bruger til at beskrive en helt. Hun ville have kaldt ham fuldstændig fantastisk. Og magisk. Hun ville have sagt, at han kunne alt. Hun ville have fortalt, hvor enestående det var at gå gennem byen med ham og mærke, hvordan alle elskede ham. Hvordan han kunne tale med alle og huske alle. At han kunne finde på at stoppe en mand på gaden og spørge: "Hvordan går det med din hund? Kom den godt igennem operationen?".

Det er én fortælling om Peter Brixtofte, der ikke bare var Maries far, men også var en kendt Venstre-politiker og i mange år elsket som borgmester i Farum. Og fortællingen er sand. Sådan var Peter Brixtofte. Som politiker og i glimt som far.

Sådan var han i hvert fald også. For fortællingen om manden med de store armbevægelser, visionerne og blikket for både små og store er også fortællingen om en mand med et stort forbrug af alkohol, der endte i et ødelæggende misbrug. Det er samtidig fortællingen om en mand, der selv var et svigtet barn af en misbruger og endte med at svigte sine egne børn, selvom de aldrig var i tvivl om hans kærlighed.

- Som far var han fuldstændig vidunderlig ..., lyder beskrivelsen fra Marie Brixtofte, inden hun tilføjer en vigtig nuance:

- ... når han var der.

For der var dage, hvor de spillede bordtennis, dansede rundt i stuen til jødisk musik og spiste slik, til de segnede. Og der var dage, hvor han bare ikke kom hjem. Hvor noget kom i vejen. Hvor hun endte med at ligge i mørket og lytte efter hans trin.

- Sådan var præmissen for vores forhold. Det var kvalitet i stedet for kvantitet. Men med tiden ødelagde alkoholen også kvaliteten.

For de andres skyld

Peter Brixtofte blev bisat fredag 18. november 2016. Allerede en time inden bisættelsen var kirken fuld. Der kom så mange, at der blev stillet højttalere op udenfor, så alle kunne følge med. Mange græd. Adskillige satte ord på den betydning, Peter Brixtofte havde haft for dem personligt. En folkehelt, blev han kaldt.

Det er blandt andet derfor, at en lille del af Marie Brixtofte her godt to år senere har svært ved at udgive sin bog. Hun er vokset op med en tavs forståelse for, at hans misbrug var et tabu, man ikke skulle tale højt om. For hvordan kunne man, hvordan kunne hun tillade sig at stikke en kæp i hjulet på alt det gode, han gjorde

Det er den følelse, der stikker lidt i hende selv nu. Men mest af alt sidder hun med følelsen af, at hendes far ville have bakket hende op i at skrive bogen. Fordi bogen er kommet til verden med et håb om, at den kan hjælpe andre i samme situation, og fordi han om nogen var et menneske, der selv kæmpede for det, han syntes var vigtigt.

- Børn af misbrugere er så oversete, og mange af dem fortæller aldrig nogen om deres forældres misbrug. Jeg er så privilegeret, at min historie kan komme ud til mange, og jeg håber, at den kan gøre op med tabuet. For ingen børn skal bære deres forældres skam, siger Marie Brixtofte, der tager imod i hjemmet i Hellerup, hvor hun bor med sin mand og parrets tre døtre.

Konsekvenserne af et misbrug

Hendes egne forældre blev skilt, da hun var tre år. Som otteårig flyttede hun med sin mor til Djursland, men vendte tilbage til Farum og sin far fem år senere. Det var godt at gense byen, vennerne og få mere tid med faren, men det var også svært at konstatere, at alkoholen for alvor var flyttet ind i hjemmet i Farum. Som en konstant følgesvend, der gjorde ham fjern og træt og ukoncentreret og lærte hans datter, at der ofte kun var korte øjeblikke, hvor hun havde hans opmærksomhed.

Sådan et øjeblik brugte hun som 13-årig til at nævne det, hun endnu ikke vidste, var et tabu.

"Jeg vil gerne have, at du ikke drikker alkohol hver dag, far".

"Lille skat, jeg har helt styr på det", lød svaret, som hun hørte mange gange siden sammen med forsikringerne om, at han blev mindst 100 år. "Bare rolig, min skat, jeg bliver gammel".

- Efter det forsøg lavede jeg ikke flere, før jeg blev 24 år, fortæller Marie Brixtofte, der kalder sig selv heldig, fordi hun i moren havde en modvægt og så, hvordan man også kan leve et voksent liv. Men ingen misbrugsbørn kommer uskadt gennem en barndom, hvor alkoholen har førsteprioritet.

- Et misbrugsbarn mærker altid, at der er noget, der er vigtigere end det, og det skaber dårligt selvværd, som man kan håndtere forskelligt. Jeg kompenserede for det ved hele tiden at præstere. Jeg skulle have de bedste karakterer. Man skulle ikke kunne sætte fingeren på noget. I det lave selvværd ligger også, at man har svært ved at sige fra, svært ved at mærke egne behov og stå ved dem, svært ved bare at være i stedet for hele tiden at gøre. Jeg følte mig elsket uendelig højt af min far, men alkoholen var altid vigtigere for ham.

Utallige redningsforsøg

Man opgiver ikke en far, man elsker. Særligt ikke når man i glimt fornemmer, hvordan det kunne blive. Sådan var det også for Marie Brixtofte. Konstant flaksede et påtrængende "hvis bare" i baghovedet og kom til udtryk som redningsforsøg efter redningsforsøg.

Der var de opfindsomme af slagsen. Som da hun foreslog en rejse over land fra Danmark til Mongoliet. Bare de to og uden alkohol. Og så var der alle de mislykkede forsøg på at sætte en ramme for samværet, der skulle sikre, at han holde sig ædru.

Som da hun under en familieferie kun ville tage med på en udflugt, hvis faren ville køre hjem. For så var hun sikker på, at han ikke drak. Der var også hendes og de to søstres konsekvente opbakning til de få gange, han nikkede ja til at komme i behandling. Og den ene gang, hvor hun droppede al kontakt i halvandet år - for at passe på sig selv, men også for at tvinge ham til at holde op med at drikke.

- Gennem alle årene havde vi på mange år et jævnbyrdigt forhold. Det var godt og lunt og meget, meget kærligt, og det var jo også derfor, jeg blev ved med at kæmpe. Fordi jeg kunne mærke, hvad jeg kunne få, siger Marie Brixtofte.

Med accepten forsvandt lidelsen

I bogen beskriver hun, hvordan faren i 2014 endelig, for første gang nogensinde, gennemførte en afvænning og i den periode talte ærligt, reflekteret og åbent om sit misbrug. Han ville give interviews om det for at hjælpe andre og åbne et behandlingssted. Alt det, hans datter havde håbet på i alle årene, var nu blevet til virkelighed. Lettelsen og forløsningen var enorm. Lige indtil den dag - knap to måneder efter - han faldt i igen.

- Dén oplevelse var for mig et ret afgørende vendepunkt. Efter det var jeg ligeglad med tabuet, fordi jeg havde mødt den ædru side af min far, der også ønskede at gøre op med det. Samtidig blev jeg meget bedre til at sætte grænser. Han endte som kvartalsdranker, og det betød, at vi så hinanden i de perioder, hvor han var ædru, men holdt kontakten, når han ikke var. Og sådan tror jeg egentlig godt, det kunne være fortsat.

- Det var voksent og ærligt, og jeg havde opgivet håbet om, at det kunne blive anderledes. Hele mit liv havde jeg drømt om, at hvis bare han selv kunne indse sit misbrug, så ... og nu havde jeg jo set, at selv ikke det fik ham til at forblive ædru, siger Marie Brixtofte, der er uddannet psykolog og under studierne blandt andet fordybede sig i buddhismen.

- I den forbindelse begyndte jeg at få medlidenhed med ham i betydningen af en respekt for hans kamp mod alkohol og en accept af, at det var den far, jeg havde. Det gjorde noget ved længslen, og jeg tror, at i det øjeblik, vi accepterer vores forældre, holder vi op med at lide. Men det er en lang og smertefuld proces.

"Alle mine indre børn hulkede"

Peter Brixtofte blev fundet død i sin lejlighed 8. november 2016. Lidt over middag fik hans ældste datter det opkald, hun havde frygtet en stor del af sit liv. I bogen beskriver hun sin reaktion sådan her: "Jeg kan ikke få luft. Jeg kan ikke finde ilten i luften. Jeg tror, jeg trækker vejret. Det må jeg gøre. Men jeg kan ikke finde luften. Det er løgn, det er løgn, det er løgn, messer jeg".

Først kom chokket, så depressionen og følelsen af en sorg så stor, at den ikke var til at bære.

- Jeg arbejder selv ud fra den overbevisning, at vi bærer alle aldre med os. Det vil sige, at vi også bærer på en masse indre børn, og det var alle dem, der græd i den periode. Den voksne Marie var ked af det, men ikke væltet. De indre børn derimod hulkede og sørgede over, at de ikke havde reddet ham, og at deres største ønske ikke nåede at blive opfyldt.

I tiden, der fulgte, var Marie Brixtofte bange for, at hun aldrig skulle blive sig selv igen. Særligt en ting tyngede. For da faren døde, var det tre måneder siden, de sidst havde set hinanden. Her havde han været så fuld, at hun - kærligt - havde fortalt ham, at de først kunne ses, når han var ædru igen. "Skriv, når du kommer ud af den her fase", lød opfordringen.

- Jeg var rasende på mig selv og kørte rundt i "hvorfor?". Hvorfor, hvorfor, hvorfor. Jeg ved fra mit arbejde, hvor syg man bliver af den slags grubleri, men jeg var virkelig ramt. Hvorfor tog jeg ikke hjem til ham og fik ham afgiftet? Hvorfor besøgte jeg ham ikke bare en enkelt gang? Men havde jeg besøgt ham én gang, havde jeg sikkert fortrudt, at jeg ikke besøgte ham to gange, og havde jeg besøgt ham hver dag, havde jeg fortrudt det også, for så troede han måske, at han bare kunne blive ved med at drikke. Og sandheden er jo, at vi ikke altid kan gennemskue konsekvenserne af vores handlinger. Vi kan kun gøre det, vi tror, er det rigtige.

Ingen fortrydelser

Længe efter sin fars død håbede Marie Brixtofte, at han vil besøge hende i hendes drømme og så en nat dukkede han op. I drømmen fik hun mulighed for at gøre det hele om. I drømmen kæmpede hun sammen med søstrene indædt for at holde ham i live, men endte præcist som i virkeligheden med at måtte se ham dø.

- Og i dag er jeg nået til det punkt, hvor jeg ikke ville gøre noget om. Er det ikke rart?, siger hun og smiler.

- Hvis jeg nu aldrig havde fået fortalt ham, at jeg elskede ham, så ville jeg fortryde det, men han vidste det. Vi sagde det hele tiden til hinanden. Og krammede hinanden. I dag er jeg fuldstændig overbevist om, at han forstod, hvorfor vi gjorde, som vi gjorde. Så der er meget, der er faldet i hak, siden han døde. Der er masser af dage, hvor jeg savner ham og slet ikke kan forstå, at jeg aldrig, aldrig mere skal se ham, men når jeg tænker på ham, at det mere med glæde og stolthed end med smerte.

- På billeder af far og datter er det tydeligt, at de ligner hinanden, og hun smiler eftertænksomt, da hun bliver bedt om at sætte ord på, hvordan hun ellers minder om ham. Der er energien og den gode hukommelse. Fornemmelsen for ord og ikke mindst for mennesker. Og så er der værdierne, der har lejret sig som et slags indre kompas.

- Han er med mig hele tiden, som om han ...

- Han er i virkeligheden meget mere med mig i dag end før, han døde. For nu kan jeg konsultere ham rent. Hans misbrug står ikke længere i vejen, og det betyder, at det er blevet meget mere tydeligt, hvad han har givet mig med.