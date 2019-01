Bogkassen: Hemingway og tyrene

Ernest Hemingway fik Nobels Litteraturpris i 1954. Han kunne aldrig have vundet Nobels Fredspris! For Hemingway søgte dramaet, spændingen, det voldsomme. Han gjorde det som storvildtjæger, som sportsfisker, som soldat - og som krigskorrespondent. Måske er han selv den, der har givet den bedste forklaring på dette sind, på denne fascination af dramaet.

I begyndelsen af bogen "Døden kommer om eftermiddagen" fra 1932 fortæller Hemingway, at hans store mål var at lære at skrive. Og for at komme i gang måtte han opleve noget stort og voldsomt. Døden var stor og ultimativ. Så Hemingway skriver:

"Det eneste sted, hvor man kunne se liv og død, dvs. den voldsomme død, nu da krigen var forbi, var i arenaen, og jeg havde vældig lyst til at tage til Spanien for at studere tyrefægtningen nærmere. Som sagt: Jeg prøvede på at lære at skrive og ønskede at begynde med de enkleste ting, og et af de enkleste af alle fænomener, såvel som et af de mest fundamentale, er den voldsomme død."

Altså: Hemingway betragtede den voldsomme død som en oplevelse, der kunne lære en forfatter at skrive og skrive godt. Fordi den voldsomme død rummer dette ultimative stof. En noget upoetisk argumentation fra en skribent. Men vanskelig at argumentere imod. Og Hemingway viste, at teorien holdt i praksis. Han lærte at skrive godt. Måske bedre end alle andre. Han studerede tyrefægtning - og blev ikke alene kyndig, men også absolut fascineret. Tyrefægtningen knyttede ham til Spanien, og han blev lige så fascineret af det store, solsvedne land, dets vine, floder og stolte befolkning, som han blev af tyrefægtning. Denne kærlighed, denne fascination - for nu ikke at bruge ordet "besættelse" - kom til at sætte et tydeligt præg på forfatterskabet.

To af Hemingways værker handler decideret om tyrefægtning. Nemlig "Døden kommer om eftermiddagen" fra 1932 og "Farlig sommer" fra 1960. Men også i Hemingways første roman fra 1926, "Solen går sin gang", fylder tyrefægtning meget - og langt det meste af romanen foregår i Spanien. Storværket "Hvem ringer klokkerne for" fra 1940 foregår også i Spanien. Hemingway ville dramaet og spændingen, han ville også kunsten og livsglæden. Han fandt det hele i Spanien.