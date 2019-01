Bogkassen: Forklædt som bøger

Om drømme, står der på forsiden. Og forfatternavnet Troels Kløvedal. Det lyder spændende. Kløvedal er lige død. Jeg har læst alle hans bøger og set en masse af hans fortællinger på tv. Jeg vidste ikke, at han havde skrevet en bog, der hed "Om drømme". Men jeg vidste med det samme, at den ville jeg gerne læse. Så fik jeg øje på billedet af en anden ny forside: "Om penge" - og forfatternavnet Tove Ditlevsen. Så blev jeg ikke bare forbløffet, men også kritisk. For jeg er vild med Tove Ditlevsen. Jeg ved, at hun har skrevet om ægteskabet. Bl.a. - og især - den formidable "Vilhelms værelse". Men at hun havde skrevet en bog med titlen "Om penge", kom alligevel bag på mig. Det kunne være spændende, ganske vist. Men alligevel. Jeg begyndte at studere pressemeddelelsen fra Gyldendal lidt nærmere.

Og så viste det sig, at hverken Kløvedal eller Ditlevsen havde skrevet disse bøger. Den bog, der hed "Om storby", skrevet af Søren Ulrik Thomsen findes heller ikke. Det samme gælder bogen "Om jul" af H.C. Andersen og Karen Blixens "Om ægteskab". De dygtige forfattere har aldrig skrevet sådanne bøger. Men de har skrevet om begreberne. Om ægteskab, om storbyer, om drømme, om penge og om jul. Og så har forlagets dygtige redaktører været inde i de respektive forfatterskaber og sammensat buketter af noveller og essays og anden prosa, der passer sammen og passer til den overordnede titel. Genbrug på så flot en måde, at det præsenteres som nye bøger.

Altså er de fem bøger i den nye miniserie fra Gyldendals knopskydning, kaldet "Kolibri", et udtryk for en redigeringsproces - ikke for en skriveproces. Men dermed har "Kolibri" foden inde på det nye marked for minibøger, som adskillige forlag har kastet sig over - med forskellige indfaldsvinkler. Det er sandsynligvis journalist og forfatter Ole Sønnichsen, der har fundet denne vej til forlagenes nye vandhul. For da han blev hentet til forlaget Lindhardt og Ringhof som chef for datterselskabet Storyhouse, luftede han tanken om små, hurtige - men velskrevne bøger. Han mente, at det især ville være interessant indenfor biografi-genren. Siden har forskellige forlag lanceret begrebet indenfor portrætter af sportsfolk, musikere, kunstnere mm.