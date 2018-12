Bogkassen: At ville mere, men at kunne mindre

"Den sporløse" er en bog i Remars serie om kriminalkommissær Martin Rømer, en yngre, dygtig politimand med et menneskeligt sind. I "Den sporløse" skal han opklare nogle brutale mord på berømte krimiforfattere. Der er to karakteristika ved forbrydelserne: Morderen efterlader sig absolut intet spor. Og de dræbte er myrdet på måder, de selv har skitseret i deres seneste bøger. Originalt tænkt. Og mindre originalt bliver det ikke af, at Rømer faktisk opklarer forbrydelserne ved hjælp af DNA-analyser af nogle hundelorte.

Vil for meget

Det kunne være så fremragende, men undervejs er Morten Remar for lang i spyttet. Det er, som om han vil for meget med sin bog. Morten Remar er dels kendt som den ene halvdel af gruppen "Back to Back" - dem med den flotte ballade om Jonathan. Dels kendt som søn af den sprudlende krimiforfatter Frits Remar, der døde alt for ung i 1982, kun 50 år gammel. Måske har unge Rømeren ambition om at overgå faderens bøger - ved at være mere "litterær" - ved at gøre bøgerne mere samfundsrelevante. Det ligger i tiden. Krimierne i dag er - uanset hvor blodige de end er - præget af mange samfundskritiske holdninger og sociale elementer, som ikke prægede krimi-genren, da Frits Remar var aktiv. Måske Morten Remar skulle prøve at forlade krimigenren og skrive den rendyrkede samtids- eller samfundsroman. For han skriver godt. Han har tankerne. Men hans forsøg på at lave en hybrid mellem litteraturen og krimien er ikke vellykket.

Martin Rømer, Remars hovedperson, drukner i problemer. Hans kone døde ung fra to små tvillingepiger, som Remar tager sig af. Hans hjælpsomme svigerfar rammes af en blodprop. Hans umulige nabo vil i seng med ham. Hans overordnede hos politiet er falske og middelmådige. En skøn, ung retsmediciner vil ikke være kæreste med ham - det er ikke let at være Rømer. Og det er heller ikke let at være Remar. For midt i de bedste intentioner - og ambitioner - om at fortælle andet og mere end en krimi, koncentrerer han sig så meget om alt det andet, at han glemmer at fortælle en krimi. Han glemmer spændingen. Ægget serveres uden salt.