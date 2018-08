På forsiden står der "roman". Indeni står der "erindringsbog". Mathilde Walter Clarks seneste værk, "Lone Star", hvor forfatteren går på jagt efter sin far i Texas, er endnu et eksempel på det, der kaldes autofiktion - altså en blanding af selvbiografi og skønlitteratur. Bedst kendt er måske Karl Ove Knausgaards "Min kamp" og herhjemme Knud Romer med "Den som blinker er bange for døden" og "Kort over paradis".

Jeg kan huske, at der skulle tages et par tilløb, før "Min kamp" fik fat i mig. Det samme gjorde sig gældende for "Lone Star", som ganske vist fortælles ret lige ud af landevejen af forfatteren, dog uden at der spares på detaljerne - også når de måske kan synes lidt trivielle og indforståede. Hvorfor er det for eksempel vigtigt for historien, at der købes bøffer hos Slagter Lund, eller hvordan der bliver lagt gips på et brækket ben?