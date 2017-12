Boganmeldelse: Kriminal-assistenten der blev træt af krimi-sjusk

Efter 25 år som politimand valgte Arne Woythal at skrive en krimi for at give et realistisk billede af politiets arbejde - nu er hans anden roman på banen, og forfatterens faglige viden er tydelig.

Handel med hård narkotika på tværs af landegrænserne i det moderne Europa er omdrejningspunktet i den nye danske krimi "Den hollandske forbindelse", skrevet af Arne Woythal. Bogen er et fint bud på en modernisering af den klassiske politiroman.

Men trods bogens kvaliteter sidder man alligevel med en følelse af, at her er en af de bøger, hvor forfatteren faktisk er mere interessant end bogen.

Arne Woythal er kriminalassistent i Københavns Vestegns Politis afdeling for personfarlig kriminalitet. Han har arbejdet hos politiet siden 1981, har været involveret i en række opklarings-arbejder. Har desuden været udstationeret for Rigspolitiet i Kosovo, Iran, Afghanistan og flere andre brandpunkter.

Han debuterede som forfatter i 2016 med romanen "De dræbtes advokat". Her præsenterede han læserne for hovedpersonen, kriminalassistent Rasmus Bjerg og dennes kolleger. Det er samme team, vi følger i "Den hollandske forbindelse". Da Woythal skrev sin første krimi, sagde han i et interview, at han gerne ville skrive en krimi for at give læserne et mere realistisk indtryk af politiets arbejdsmetoder. Han fandt, at mange krimiforfattere sjuskede med at skildre metodikken i politiarbejdet.

Her, i Woythals anden roman, fornemmer man tydeligt denne målsætning. Og bogen efterlader et klart indtryk af en mand, der ved, hvad han skriver om. Det er spændende. Men får fornemmelsen af, hvordan der tænkes, hvordan opgaverne fordeles, hvordan der ledes - og hvordan meget forskellige mennesker kan fungere som et team - fordi de har et fælles mål: At opklare forbrydelser og derigennem beskytte borgerne.

"Den hollandske forbindelse" giver et skarpt bilede af det moderne politis arbejdsmetoder. Arne Woythal har skruet en spændende historie sammen. Han præsenterer os for en håndfuld hovedpersoner, der virker troværdige. Og han sætter sine politifolk ind i hverdagslivet. De har glæder og sorger, som alle andre. Og de skal passe jobbet alligevel. Fint skildret.