Boganmeldelse: Den nye krimidronning leverer ren højspænding

Det er der kommet en slagkraftig, spændingsfyldt roman ud af. Pernilla Ericson, journalist og redaktør på ugemagasinet "Amelia", debuterede som forfatter for halvandet år siden med romanen "Sporene, vi efterlader os". Ved den lejlighed skrev jeg, at det var den mest fremragende krimi-debut siden Lars Kepler. Romanen blev da også en oplagt succes i såvel Sverige som Danmark, og på den baggrund har der været stor interesse for - og store forventninger til - Pernilla Ericsons næste roman. Den er nu på det danske marked.

Han ved for meget, og Sveriges mest frygtede forbryder bestiller en lejemorder til at dræbe Richard. Den unge, dygtige politikvinde, Liv Kaspi sætter alt ind på at redde Richard ud af krisen. Det fører til en jagt på lejemorderen, der selv er på jagt. Bogen udvikler sig meget dramatisk og kulminerer i en hektisk finale.

I debut-romanen præsenterede Pernilla Ericson læserne for den såkaldte ERLA-gruppe, opkaldt efter forbogstaverne på gruppens medlemmer. En pensioneret jurist med en fortid i justitsministeriet. En ung, dynamisk politikvinde. Et fantastisk naturtalent af en ung kvinde med indvandrebaggrund, i stand til at hacke sig ind i selv de mest beskyttede systemer. Og så en mand, der havde skabt sig et godt levebrød som ham, der kunne skaffe alt, som underverdenen havde brug for - bare der blev betalt godt. Sammen opklarede gruppen en række grove overfald på kvinder.

Spor af hårdt arbejde

Pernilla Ericson har formået at skrue en thriller sammen, der på én gang er både ren højspænding og bevarer et realistisk skær. Der er lagt et stort research-arbejde i denne roman. Bl.a. er det lykkedes forfatteren at få en mængde inside-viden tryllet frem fra underverdenen i Stockholm. Det giver romanen et skær af kras, brutal realisme.

Men "Jeg finder dig" er ikke helt på højde med "Sporene vi efterlader os". Det føles som om, forfatteren har skullet kæmpe mere med fortællingen.

Det tager tid, inden romanen har det flow og den stilsikre handlingsskildring, som prægede debutromanen. Måske er problemet, at Pernilla Ericson har været i tvivl om, hvor meget hun nødvendigvis måtte berette om ERLA-gruppens tidligere meritter og hvor meget, hun var nødt til at fortælle om sine personer - og henføre til den tidligere roman.

Især i romanens start synes referencerne bagud at blokere for dynamikken. Men det løser sig under vejs. Og selv om Pernilla Ericson måske har bidt hårdt i blyanten under vejs, er hun endt med at levere en kasse-thriller. Bogen er knap så god som hendes debut-roman. Men den er klart over middel for genren.

Pernilla Ericson

"Jeg finder dig"

348 sider, forlaget HarperCollinsNordic