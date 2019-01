Boganmeldelse: Alvorsmand med pokerfjæs

Bøger: Der er kunstnere, man aldrig ser smile. Hvem har set et portræt af en smilende Beethoven? Det samme gælder lyrikeren Jess Ørnsbo, hvis kontrafej altid er sammenbidt alvorligt. Det er det også på flappen til hans nye digtsamling, "33 digte", som den lyder i sin ydmyge enkelhed. Dette betyder ikke, slet ikke, at Ørnsbos digte ikke kan fremkalde smil hos læseren.

Der er en grotesk humor i hans tekster. Det har altid været forfatterens kendetegn, og altid strækker sig fra debuten i 1960 til i dag.

Man kunne tro, at disse digte var en aldrende lyrikers skrabsammen af stof fra forgangne tider. Men det er ikke tilfældet. Det er livet set med øjne og bevidsthed præget af et langt liv. Tidsmæssigt ligger digtet "Pakken" længst tilbage. Indledningen lyder sådan: "Egentlig er jeg bare en pakke/ Min mor opdagede mig lidt for sent/ og kaldte mig Poste Restante". Så er tonen slået an.

I den anden ende af kronologien befinder digtet "Fem kilo" sig, hvor jeget er i byen: "Var inde at købe fem kilo/ opmærksomhed/ på apoteket i dag/ min guitar trænger til/ lidt ansigtsløftning". I "Bucket list" kommenterer Ørnsbo direkte alderdommen, idet han nævner en række surrogater for kunsten at blive gammel: "At forære sine endnu fungerende organer/ til UFO-forskningen/ At skifte hekseskud ud/ At melde sig ind i de/stummes sangkor".

Bag dette groteske gemmer sig en alvor. Måske en blufærdig, men næsten rørende.

Mere eksplicit kommer det til udtryk i digtet "Ved en vens død", der indledes med disse ord: "En fugl flækker himlen// Et menneske dør med en pibende lyd".

Man kan tilslutte sig dette citat fra samlingens sidste digt: "symfonien vakler mellem dur og mol", men denne vaklen hælder mod mol, når talen er om digtene af Jess Ørnsbo. Der er tale om et mørkt syn på verden. Men heldigvis er det ikke sket endnu, at "Ordene flygter fra mig", som det lyder i et digt. Der er stadig saft og kraft i alvorsmanden.

Jess Ørnsbo

"33 digte"

44 sider, Gyldendal