Bogaktuelle Renée Toft Simonsen i forsvar for sårbarheden

I begyndelsen tænkte hun ikke videre over de små, forbigående svedeture op til menstruation, og nætterne, hvor dynen halvt i søvne blev slået til side, når det blev pludselig blev varmt. Hun var 48 år, og de forsigtige tegn på overgangsalderen kom ikke bag på hende. De blev heller ikke tillagt større betydning.

Men pludselig kom den buldrende med fuld styrke og var ikke længere noget, der kunne klares med at smide cardiganen eller stikke en fod ud under dynen. Pludselig var det noget med at vågne midt om natten gennemblødt af sved og uden den mindste mulighed for at falde i søvn igen. Pludselig var det noget med at føle sig usikker, trist og ubehageligt skrøbelig.

- Og dét tog fusen på mig, fortæller Renée Toft Simonsen om overgangsalderens indtog i hendes liv, der viste sig at være en så stor en omvæltning, at hun besluttede sig for at skrive en bog om det.

"Jeg er f*cking hot!" er, som titlen antyder, skrevet, mens sveden drev af hende i alt for mange, mørke nætter, hvor resten af huset sov, og hun fik mærket efter, tænkt over og noteret alt det, der følger med faldende hormonproduktion og et ståsted midt i livet.

- Jeg var som sådan ikke overrasket over svedeturene, men jeg var overrasket over det, der også fulgte med. Strømmen af negative tanker og sårbarheden. Jeg blev pludselig enormt berørt og rørt af alting, jeg blev også ked af det og følte, at ingen kunne lide mig. Faktisk overvejede jeg en overgang, om jeg mon havde fået en depression, selvom det ikke harmonerede med resten af mit liv. Men det viste sig jo at være overgangsalderen.