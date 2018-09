Bog fra fynsk forfatter: I udgangspunktet interessant

Gennem et miks af historiske fakta og mere fri fabuleren har Anders Vægter Nielsen med "1533 - et drab og en rejse" skrevet en roman med et interessant udgangspunkt. På et tidspunkt, hvor middelalderen sang på sidste vers, og landet var uden konge, gik en lollandsk herredsfogeden i gang med at fælde skov ved byen Frejlev. Bag fældningen stod hans lensmand, der forsøgte at udæske den ret, stedets bønder havde til at bruge skoven til deres svin. Uden olden ingen føde til dem, og den ret var sikret med kongebrev. Herredsfogeden mistede livet, da en flok ophidsede bønner med høtyve og knive dræbte ham. For at slippe for straf og for at få bekræftet deres brugsret stil skoven, begav to fra deres midte sig til hovedstaden for at tale deres sag. En lang tur, desværre også for læseren, for Vægter Nielsen har ud over sit grundige kendskab til perioden ikke været i stand til at leve op til sine litterære ambitioner. Detaljerede beskrivelser står i kø, og forsøget på at kombinere fortidens sprogdragt med en nutidig fungerer ikke for mig. Hertil kommer, at det virker som et postulat, at de tragiske begivenheder tilbage i 1533 skulle kunne sige noget generelt om muligheden for at sætte sig op mod magthaverne.Roman: Anders Vægter Nielsen: "1533 - et drab og en rejse".

172 sider, Jensen & Dalgaard