Børnebogsserien der forandrede verden

Især efter lanceringen i USA begyndte bogen at blive revet ned af reolerne. Joanne Rowling smedede, mens jernet var varmt, og mens det tog hende seks år at skrive "De vises sten", var hun allerede i 1998 klar med fortsættelsen, "Harry Potter og Hemmelighedernes Kammer". Samme år solgte hun filmrettighederne til de to første bøger for et millionbeløb i dollar.

Historien om den forældreløse outsider Harry, der på sin 11-års fødselsdag finder ud af, at han i virkeligheden er en troldmand og er blevet optaget på troldmandsskolen Hogwarts, ramte en nerve hos tusindvis af børn og unge, der selv gik og tumlede med at føle sig forkerte og udenfor, og som drømte om at blive set som dem, de virkelig var.

For Joanne Rowling er bedre kendt som J.K. Rowling, og bogen, som hun endelig fik udgivet i 1997, var "Harry Potter og de vises sten", første bind i en bogserie, der skulle ende med at slå alle rekorder.

Hendes trængsler er imidlertid kun lige begyndt, for ingen forlag vil antage bogen, og først efter et år og 12 afslag får hun endelig en forlagskontrakt. Bogen bliver udgivet i et beskedent oplag, men mod alle odds bliver den et fænomen, en kæmpebestseller, og kvinden, der få år tidligere overvejede selvmord, er pludselig tidens mest succesfulde forfatter.

1. De syv bøger om den unge troldmand Harry Potter og hans syv år på troldmandsskolen Hogwarts er pr. 1. februar 2018 blevet solgt i over 500 millioner eksemplarer på verdensplan. Det gør bøgerne til den bedst sælgende bogserie nogensinde.2. I 2004 blev Joanne Rowling den første forfatter, der tjente en milliard dollar (cirka 6,5 milliarder kroner) på sit forfatterskab. Det gjorde hende også til én af bare fem selfmade kvindelige milliardærer på verdensplan. Rowling har siden givet millioner af dollar til velgørende formål, og hendes formue anslås i dag til "kun" at udgøre knap 600 millioner pund (cirka fem milliarder kroner). 3. Joanne Rowling havde sit absolut bedste indkomstår i 2008, da hun kunne sætte 300 millioner dollar (1,9 milliarder kroner) ind på bankkontoen. Det er den højeste årlige indkomst for en forfatter nogensinde. 4. Da den sidste bog i Harry Potter-serien - "Harry Potter og dødsregalierne" - udkom i 2007, blev der alene i USA og Storbritannien solgt 11 millioner eksemplarer på kun 24 timer. Det gør bogen til den hurtigst sælgende i verdenshistorien. Kilde: Guinness Book of Records, Pottermore

I 2001 fik filmatiseringen af den første bog premiere i biograferne, og filmene var uden tvivl medvirkende til, at endnu flere fik kendskab til Harry Potter og dermed gik ud og købte bøgerne. Men de blev også et fænomen i sig selv. Seks af de otte filmatiseringer ligger ifølge boxofficemojo.com på top 50 over de mest indtjenende film nogensinde, og den film, der klarede sig dårligst, "Harry Potter og fangen fra Azkaban", fik alligevel skrabet små 800 millioner dollar (cirka fem milliarder kroner) hjem til filmselskabet Warner Bros. og Joanne Rowling.

500 millioner bøger solgt.25 milliarder dollar (cirka 160 milliarder kroner) er den samlede værdi af Harry Potter-franchisen (bøger, film, merchandise, legetøj etc.) på verdensplan. 14,5 millioner følger Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling på Twitter. 1,3 milliarder dollar (cirka 8,3 milliarder kroner) indtjente den mest indbringende Harry Potter-film, "Harry Potter og dødsregalierne - Del 2" fra 2011. 30 procent flere gæster besøgte forlystelsesparken Universal Orlando i Florida, USA, da parken i 2010 åbnede Wizarding World of Harry Potter. 1000 eksemplarer var det beskedne førsteoplag, da "Harry Potter og de vises sten" første gang udkom i Storbritannien i 1997. 4224 sider udgør den samlede historie om Harry Potters syv år på troldmandsskolen Hogwarts. 175.000 billetter til teaterforestillingen "Harry Potter and the Cursed Child" blev solgt på bare otte timer, da forsalget begyndte i oktober 2015. Stykket havde premiere 31. juli 2016. Kilder: Pottermore, CNBC, Twitter, The Daily Telegraph, The New York Times

Rowling har siden foræret flere hundrede millioner dollar til velgørenhed - blandt andet til bekæmpelse af fattigdom - og i 2016 estimerede den britiske avis The Sunday Times, at hendes formue "kun" udgjorde 600 millioner pund - cirka fem milliarder kroner.

Lægger man dertil indtægterne fra plastiktryllestave, halstørklæder i Hogwarts-kollegiernes farver, t-shirts, Lego-sæt, videospil, teaterbilletter og entrébilletter til det voksende antal Harry Potter-forlystelsesparker, er det ikke nogen overdrivelse at sige, at pengene fosser ind på den engang så ludfattige Joanne Rowlings bankkonto.

Set i det lys er det ikke mærkeligt, at Warner Bros. i 2016 udsendte "Fantastic Beasts and Where To Find Them" - den første film i en ny trilogi, som foregår i samme univers som Harry Potter-bøgerne. Den solgte for godt 800 millioner kroner biografbilletter, og ikke overraskende får del to premiere til efteråret.

Ifølge Forbes er markedet for YA-litteratur vokset med hele 40 procent mellem 2005 og 2017 - vel at mærke samtidig med at bogmarkedet generelt er skrumpet tilsvarende. Har det ligefrem reddet forlagsbranchen? Måske ikke - men det har i hvert fald forlænget dens liv betragteligt.

Bogseriens succes var samtidig en øjenåbner for forlagsbranchen, der indså, at nutidens unge hellere end gerne vil læse. De vil bare gerne have hovedpersoner og temaer, de kan spejle sig i, og de vil tales til i stedet for at tales ned til.

Mens interessen for at læse generelt har været faldende i årevis, har Harry Potter-bøgerne fået børn og unge til at læse mere - og ikke bare om Harry Potter.

Trump og Voldemort

YA-bøgernes popularitet har også smittet af på film- og tv-branchen, hvor filmatiseringer af YA-hits som "The Hunger Games" og "Twilight" har trukket horder af teens i biograferne, mens serier som "13 Reasons Why", "The 100" og "Pretty Little Liars" har fået dem til at glemme Snapchat for en stund og tænde for tv'et eller Netflix på laptoppen.

Men Harry Potter-seriens mest bemærkelsesværdige arv må være, at bøgerne har været med til at skabe en generation af progressive og fordomsfrie unge.

Italienske psykologer har således gennem en række forsøg påvist, at unge, der har læst Harry Potter-bøgerne, er mere åbne og tolerante over for homoseksuelle, flygtninge og andre mennesker fra marginaliserede grupper. Harry Potters egen status som outsider og hans kamp mod uretfærdighed og diskrimination af "mugglere" og "mudderblod" har tilsyneladende bundfældet sig så markant hos læserne, at det er blevet en del af deres værdisæt.

I samme forbindelse viste en amerikansk undersøgelse fra 2016, at Harry Potter-læsere var mere tilbøjelige til at nære modvilje mod Donald Trump, fordi hans metoder mindede dem om den onde troldmand Lord Voldemort fra bøgerne.

Hvis hele det amerikanske vælgerkorps havde læst Harry Potter, var Trump formentlig aldrig blevet valgt. Men så meget har Harry Potter og Joanne Rowling trods alt ikke været i stand til at forandre verden.

I hvert fald ikke endnu.