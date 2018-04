Bøger: Et dusin danske vindere plus en meget nær ven

Bøger: Danmark er forsvarende mester i nordisk litteratur. For Nordisk Råds Litteraturpris blev i 2017 givet til Kirsten Thorup for romanen "Erindring om kærligheden".

Det betyder dog ingenlunde en forringelse af de muligheder, årets danske nominerede, Vitta Andersen og Caroline Albertine Minor har for at vinde. Samme land kan udmærket vinde prisen to år på stribe.

Det har Danmark faktisk allerede gjort to gange. I alt tolv danske forfattere har vundet Nordisk Råds Litteraturprisen, siden den første gang blev uddelt i 1962.

Den svenske digter, Eyvind Johnsson var den første, der modtog prisen. De 1 danske forfattere, der har vundet Nordisk Råds Litteraturpris, er:

William Heinsen 1965. (Heinesen var født på Færøerne og opfattede sig som færing, men han var også dansker og skrev på dansk). Klaus Rifbjerg 1970. Thorkild Hansen 1971 (Første gang danskerne vandt to år i træk). Villy Sørensen 1974. Peter Seeberg 1983. Peter Hultberg 1993. Dorrit Willumsen 1997. Pia Tafdrup 1999. Henrik Nordbrandt 2000 (Anden gang danskerne vandt to gange i træk). Naja Marie Aidt 2008. Kim Leine 2013 og Kirsten Thorup 2017.

Et blik på listen over vinderne af Nordisk Råds Litteraturpris viser tydeligt, hvor højt et niveau, nordisk litteratur befinder sig på. Der er verdensnavne på stribe på denne liste. Navne som Tarjei Vesaas, William Heinesen, Gunnar Ekelöf, Johan Borgen, Olafur Jóhann Sigurdsson, Sara Lidman, Göran Tunström, Herbjørg Wassmo, Dag Solstad, Tomas Tranströmer, Einar Már Gudmundsson og Sofia Oksanen siger alt om niveautet. Og så er der jo én mere, en svensker, der nærmest er halvdansk, vores nære ven, Per Olov Enquist, ren verdensklasse.