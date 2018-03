Blot et tip: Mundvandsdrivende pinot til ugens nyretap

1

Matua 2015 Pinot Noir, Marlborough, New Zealand, 13 procent, 110 kroner i Meny:

Åben, lækker duft med masser af røde bær, kirsebær, jordbær, foruden et let præg af røg. Letløbende i munden med frisk, mundvandsdrivende syre. Her er ikke så stor koncentration, men en pæn let pinot noir i europæisk stil - og det elegante touch vil tiltale mange. Matua er en pinot, man bliver glad ved. Vinen fungerer som ledsager til nyretap i en salat, men bliver for klein til udskæringen i sin rene form med eksempelvis råstegte kartofler på sidelinjen. Fire stjerner.