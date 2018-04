Birgithe Kosovic's politiske dilemmaer er en seksstjernet oplevelse

Bøger: På de politiske øretævers holdeplads er der næppe nogen dansker, der har fået flere slag end Erik Scavenius.

Årsagen er, at han under anden verdenskrig påtog sig det politiske ansvar først som udenrigsminister og fra 1942 også som statsminister. Han var med andre ord den, der tegnede samarbejdspolitikken med den tyske besættelsesmagt, en politik, der senest af statsminister Fogh Rasmussen blev kaldt intet mindre end "ussel".

Umiddelbart kan det synes overraskende, at forfatteren Birgithe Kosovic har investeret så megen energi i netop Erik Scavenius, at hun nu kan afslutte sin to binds mammut romanbiografi "Den inderste fare" om hans rolle under besættelsen.

Men har man læst hendes gennembrudsroman "Det dobbelte land" fra 2010, vil man vide, hun har et næsten filosofisk ærinde med sit skriveri. Firkantet formuleret drejer det sig for hende om at finde ud af, hvad det er for kræfter, der styrer et menneskes liv: Er det tilfældigheder, omstændigheder, drifter eller idealer?

Denne problemstilling kommer til fuld udfoldelse med netop Erik Scavenius som politisk aktør i "Den inderste fare".

Ved besættelsen kunne man have valgt at holde den ideale fane højt og ydet så megen militær modstand mod besættelsesmagten, som man nu kunne præstere, og taget de ubehagelige konsekvenser, der fulgte af en direkte konfrontation med tyskernes krigsmaskine.

Politikerne og Scavenius valgte en pragmatisk vej, som medførte, at de danske myndigheder fortsat havde kontrol med store dele af samfundslivet, samtidig med at man især økonomisk underlagde sig tyske ønsker og krav. Men problemet var, at mens Scavenius gik helhjertet ind for politikken, ud fra en opfattelse af at det gjaldt om at spille de danske kort realistisk og med maksimalt talent, var politikerne mere slappe i koderne. Ikke mindst da modstandsbevægelse begyndte at tone frem.

Samarbejdspolitikken blev hele tiden udfordret - og ikke mindst efter den samlingsregering, der var dannet umiddelbart efter besættelsen i august 1943 måtte træde tilbage, og de ministerielle chefer herefter stod for kontakten med tyskerne.

De mange nuancer i forholdet mellem tyske krav og hvad man opnåede, får Birgithe Kosovic iklædt kød og blod i sin roman.

Scavenius fremstilles som en mand, der bag en kølig og analytisk facade også var udstyret med et følelsesliv, og hvor de to kvinder, der stod ham nær, symboliserer hans politiske dilemma. Hustruen Emma understreger på den ene side hele tiden, at der vil komme en tid efter krigen, hvor han vil blive beskyldt for at være for tyskervenlig.

Hun mente derfor, han burde sætte hælene i over for dem eller forlade jobbet som statsminister. Modsat praktiserer hans unge kæreste - og senere hustru - Ninon selv et samarbejde med intet mindre end Gestapos chef i Danmark for at hjælpe personer, der var kommet i konflikt med de tyske myndigheder.

Scavenius mod- og medspiller bliver den rigsbefuldmægtigede i Danmark, Werner Best, og det er i skildringer af forholdet mellem de to, at Birgithe Kosovic fejrer de største triumfer.

Beskrivelsen af samspillet mellem de to, der både rummer psykologi og kolde magtovervejelser, er i sin indlevelse mesterlig.

Best var en nazist med en fortid, Scavenius ikke vidste meget om, men han så i ham en person drevet af samme rationelle forståelse for magtens spil, som den han selv dyrkede, og som han ikke var i tvivl om var den rigtige, når de danske interesser skulle varetages.

Om han havde ret i dette syn på Best hører til et af romanens mysterier, man som læser selv må finde svaret på. Men at Scavenius førte den politik, som Danmark stod sig bedst ved, er jeg ikke i tvivl om.

Men døm selv, det er sjældent politiske dilemmaer præsenteres så nuanceret og spændende som i Kosovic' iscenesættelse.

Birgithe Kosovic, "Den inderste fare II", 656 sider, 300 kroner (Politikens Forlag)