Billigere hos Gordon Ramsay

Falsled Kro er prisførende for gourmetrestauranter uden for København.

Falsled Kro ligger i toppen, når det gælder prisniveau for toprestauranter i provinsen. Vores samlede regning lød på 5104 kr., som omfattede:

To "Culinarium" menuer a 1795 kr., en ¾ "Culinarium" vinmenu a 1120 kr., en mineralvand (40 kr.) to flasker hyldeblomst boblevand a 57 kr., to flasker vand med brus af 50 kr., to x stempelkaffe a 70 kr.

Pris for stor menu med vin på Falsled er 3290 kr.

Til sammenligning koster smagemenuen med vin på Henne Kirkeby - med to stjerner i Michelin - 2596 kr. Prisen på Frederikshøj (en michelinstjerne) i Aarhus er 1800 kr. (syv retter mad og vin), Ti Trin Ned i Fredericia (en michelinstjerne) 2000 kr. (Syv retter/vin/kaffe), Molskroen 2200 kr. (otte retter/vin).

Sammenligningen skal tages med forbehold, for der er forskel valg af råvarer til maden og ikke mindst prissammensætningen på vinene, som restauranten sætter til. Som nævnt i anmeldelsen er der fin overensstemmelse mellem pris og kvalitet af vinene på Falsled Kro, andre toprestauranter vælger ofte prisbilligere vine, som fungerer godt til en specifik ret. Men også for prestigemenuer valgt uden vinmenu ligger Falsled i toppen. I provinsen. På Danmarks eneste trestjernede Michelinrestaurant, Geranium i København, koster den store menu med vin 4000 kr.

Vælger man derimod at tage flyveren til London for at spise på Gordon Ramsays trestjernede restaurant af samme navn, kan man erhverve prestigemenuen med syv retter til 1400 kr., inklusive drikkepenge. Hertil skal man selv supplere med drikkevarer fra vinkortet.