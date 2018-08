Banebrydende for krimien: Den tynde mand der kastede brede skygger

I dag betragtes han som den egentlige grundlægger af den hårdkogte, amerikanske kriminalroman. Retfærdigvis skal han vel dele æren med Raymond Chandler, der med detektiv-skikkelsen Philip Marlowe var med til at sparke dørene op for den såkaldte "noir"-stil inden for krimien. Men Hammetts romaner rummer en sproglig kvalitet, der løfter dem højere. Romaner som "Den tynde mand" og ikke mindst "Malteserfalken" er uden for kategori blandt de hårdkogte krimier.

Og det blev det. Manden var Dashiell Hammett. Magasinet var "Black Mask". Og de ark, han smed på redaktørens skrivebord, var manuskriptet til romanen "Den tynde mand". Romanen blev trykt som føljeton i magasinet - og siden som bog. Og den bragte forfatteren gennem den litterære lydmur. Selv kritiske anmeldere erkendte, at her var tale om en krimi, om en spændingsroman, der havde store litterære kvaliteter. Det var langt fra noget nyt for Dashiell Hammett. Han havde i flere år skrevet gode noveller og enkelte romaner. Men nu blev han opdaget - og fik plads.

Et af de bemærkelsesværdige træk i Dashiell Hammetts forfatterskab er hans måde at anvende hovedfigurerne på. Han bygger ikke forfatterskabet på "helte". Han har ikke en gennemgående detektiv-figur som eksempelvis kollegaen Raymond Chandler, der bruger Philip Marlowe.Hammett skifter hovedpersonerne ud, og det er bemærkelsesværdigt, at den detektiv, der hyppigst optræder hos Hammett, er navnløs. Ja, en lille, midaldrende, småtyk detektiv, der arbejder for et detektivbureau. Men hans privatliv er uinteressant. Det eksisterer faktisk ikke i fortællingerne - og manden får aldrig noget navn. Selv om han er hovedfigur i den række af noveller, der kom til at udgøre "The Dain Curse" og "Red Harvest" - de værker, der på dansk er kendt som "Mord avler mord" og "Dødens høst". I andre romaner optræder detektiver, som har navn. Men når detektiven Tom Spade altid knyttes til Hammett, skyldes det Humphrey Bogarts mester-præstation i "Malteser-falken". Spade er ikke en serie-detektiv. Det samme kan siges om detektiven Nick Carter, der er den bærende figur i "Den tynde mand". Hammett brugte ikke helte som salgsobjekter. Han brugte gode historier og godt sprog.

En sproglig oplevelse

"Den tynde mand" er en herlig roman. Den er spændende, hårdkogt og hektisk. Men det er der så mange krimier, som er.

Det lykkes Hammett at skabe et farverigt og interessant persongalleri. Disse skikkelser, skildret i Hammetts præcise, dynamiske sprog, løfter romanen op. Handlingen er ikke særlig original, selv om afslutningen er overraskende. Det er ikke så meget forbrydelsen eller opklaringen af den, der bærer "Den tynde mand". Det helt afgørende er Hammetts måde at fortælle på. Han var den fyr, der en dag forandrede krimien til litteratur!

Der er noget næsten "hemingwaysk" over Hammetts måde at skrive på. Kun ganske få overflødige ord. Korte, klare sætninger. En fortælling baseret på verber, ikke på tillægsord. Og alligevel, med en stram og begrænset ord-palet får vi en forrygende og farverig fortælling, som det er en fornøjelse at anbefale til andre - også til mennesker, som ikke er specielt krimi-interesserede.

"Den tynde mand" er skrevet i 1932 og offentliggjort som føljeton i "Black Mask". Den udkom første gang i bogform i 1934.

Romanen blev filmatiseret allerede i 1936 med W. S. Van Dyke som instruktør. I hovedrollerne optrådte Myrna Loy, William Powell og James Stewart.

Romanen kan lånes på blibliotekerne eller købes over nettet. Den er også let at finde i diverse marskandiseres og genbrugsbutikkers rodekasser med gamle bøger. Alt efter hvilken udgave, man falder over, er der tale om en forholdsvis lille roman.

I min egen billigbogs-udgave fra Forlaget Fremad fra 1970 er romanen på 196 sider. Og så lige en lille advarsel til slut: Der er ikke tale om en "læs- og slap af"-krimi. Det kræver koncentration at få glæde af "Den tynde mand". Den nærmest fanden-i-voldske fortællerstil er især i starten ved at tage vejret fra sin læser. Men romanen er det hele værd.