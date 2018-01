Bag om Jane Austen: Sognepræstens datter skrev sig til det evige liv

Jane Austen skrev i første del af 1800-tallet en stribe romaner, der blev verdenslitteratur - nu udkommer hendes sidste roman i ny dansk udgave.

Bøger: Hun fik kun udgivet fire romaner, mens hun levede. Og hun var kun 41 år, da tuberkulosen slog hende ihjel. Alligevel er britiske Jane Austen en del af verdenslitteraturen. Læsere over hele kloden nyder hendes fine sprog og elegante stemningsskildringer - litteraturstuderede på alverdens universiteter bander over hende som en del af deres pensum. Masser af især mandlige litterater spørger, hvorfor nogen overhovedet beskæftiger sig med Jane Austen. Og forklaringen på det hele er ganske lige til: Fordi hun skrev vidunderligt. Og fordi hun var en af de første kvinder, der erobrede en plads på den litterære scene. Den sidste bog, Jane Austen skrev, hedder "Overtalelse". Den nåede hun at gennemskrive og redigere helt færdig før sin død. Men hun nåede ikke at opleve, at bogen udkom. Den udkom posthumt i 1818. Nu har forlaget Lindhardt og Ringhof besluttet at udsende Austens sidste roman i en ny, smuk dansk udgave.

En dobbelt klassiker "Overtalelse" er en klassiker. Både som litteratur og som genre. Den er morsom og gribende på samme tid - en dejlig egenskab, som Jane Austen besad, og som præger det meste af det, hun skrev. Bogen fortæller om den 19-årige Anne Eliot, der forelsker sig i en fattig, men ambitiøs søofficer. Hendes forældre presser hende hårdt. Han har ingen penge... stadig ugift - og så møder hun den unge mand igen. Han har haft succes, han og hun ender med at føje dem. Hun hæver forlovelsen. Men otte år senere er hun er blevet velhavende. Og Anne har altid elsket ham. Men han har ikke tilgivet, at hun i sin tid afviste ham på grund af penge. En romantisk satire over datidens England. "Overtalelse" er på 256 sider.