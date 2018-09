Ane, der savner sit grønlandske fædreland, lider af sklerose og er delvis bundet til sengen, hvorfra hun i sin afmagt tyranniserer familien. Gang på gang truer hun med at begå selvmord, noget Merle bærer med sig i underbevidstheden, når hun forlader huset på villavejen, og noget, der lagrer sig i Klaras sind som en hvilende "gift". Erling afreagerer med druk og damer, mens han samtidig har store forventninger til pigernes uddannelse uden på nogen måde at hjælpe dem på vej, og de må nøjes med hans ubegavede yndlingskliche: "Jeres generation får alting forærende".

Allerede i romanens indledende kapitel får læseren som i en klassisk eksposition præsenteret tid (1970'erne), sted (en villavej i Værløse), hovedpersonerne Merle, hendes søster Klara og forældrene Ane og Erling, men også temaet antydes: En syg mor gift med en uligevægtig mand, et ægtepar, hvis evne og overskud til at tage vare på to pigebørn i vanskelige aldre kan ligge på et meget lille sted.

"Sartre siger, sagde hun, - at livet begynder på den anden side af lidelsen". Hun er pigen Merles moster, en morsomt karakteriseret 1970'er-repræsentant, som kører i 2CV, er feminist og indædt deltager i alle demonstrationer imod tidens kapitalistiske borgerdyr. Hvis det er rigtigt, hvad Sartre siger, kommer Merle imidlertid til at vente længe på livet.

Uhyrlige overgreb

"Vi kunne alt" er en frysende realistisk bog om forældres uhyrlige, psykiske overgreb på deres børn og om disses modstandskraft.

Vil de være i stand til at leve med, at "barndommen er døde hudceller, de skulle børste af sig"? Vil "solsorten" Merle? Vil " det lyse stjerneskud" Klara? Romanen er et ikke mindre realistisk tidsbillede. Dengang var skolebørnenes ondskab mod hinanden og svage lærere ikke pakket ind i verbal afvæbning.

De ubegavede børns behandling af Merle med de grønlandske træk er brutal og primitiv, men som en klog læge siger til hende: "Man må gøre sig hård, det er det eneste, man kan gøre. Og så nyde den dag, de bliver taberne".Bogen med den ironiske titel er nok dyster læsning, men forfatterens eminente evne til at se ind bag personernes tragikomiske parader over for en ny tids normer får ofte smilet frem.

Tag bare villavejens hr. Sørensen, som, efter at konen er rendt, trøster sig med at motionere med sine to kongepudler, mens han proklamerer verdens snarlige undergang.

"Livets mening er at se det hele oppefra", siger farmor Gerda, mens hun fisker flasken med gin frem fra gulvet bag sofaen - det er den udfordring, romanens karakterer er stillet overfor. I et stilsikkert, metaforisk opfindsomt sprog skildrer Merete Pryds Helle suverænt sine personers famlende favntag med denne udfordring.-5 stjerner

Merete Pryds Helle: "Vi kunne alt" 352 sider. 300 kroner. (Lindhardt og Ringhof)