At give sig hen til bøger er en slentrende og søgende oplevelse

Kim Fupz Aakeson er uddannet manuskriptforfatter. Siden han debuterede som forfatter i 1984 med børnebogen "Hvem vover at vække guderne?", har han udgivet over 70 bøger til børn og voksne. Er aktuel med voksenromanen "Bådens navn".

Hvad får du ud af at læse bøger?

- Det kan godt være svært for mig at lægge manusforfatteren væk, når jeg ser film og tv-serier, der er så mange dramaturgiske regler og tricks og håndværk, jeg kan lure og genkende, når jeg indtager film. Men at give sig hen til bøger er en anderledes slentrende og søgende oplevelse, jeg forsvinder meget nemmere, når jeg læser.

Hvilken bog har haft størst betydning for dig?

- En, der i hvert fald har betydet rigtig meget, er "Forbandede ungdom" (som nu så i den nye oversættelse hedder "Griberen i rugen"), det var noget med en stemme og et hav af følelser, jeg kunne genkende. Jeg oplevede virkelig min ungdom som ret forbandet, indviklet, vaklende, usikker, samtidigt med, at jeg selvfølgelig spillede spillet og var cool og ovenpå.

Hvad læser du nu?

- Lige nu læser jeg "Et lille liv" af Hanya Yanagihara, det tog mig lidt tid at komme ind i den. Det er en meget tyk og tæt bog, mange beskrivelser, mange scenarier, mange karakterer og deres venskaber og tanker og følelser hen over et halvt århundrede. Jeg falder tit for knap så voluminøse romaner, men nu har denne her fået fat, og en gang imellem er det ret skønt med noget tung bog, man kan blive længe i. Size does matter.

Hvad var den første bog, du læste?

- De første bøger, jeg sådan rigtig kan huske, var Gyldendals Røde Klassikere, det var de store sager skåret ned og til for den unge læser, "Ivanhoe", "Den sidste mohikaner", "En verdensomsejling under havet". De havde absolut intet at gøre med mit liv eller min verden, det var ren escape og dagdrømmerier, riddere, indianere og jorden rundt på 80 dage, der var en verden uden for Albertslund.

Hvilke tre bøger vil du anbefale?

- Elena Ferrante: "Min geniale veninde" (og i den grad de næste tre bøger i serien): Om to pigers livslange venskab. Stor, stor læseoplevelse om fattigdom og hvad den gør ved mennesker, mænd, der hærger kvinder, skrevet af en hemmelig forfatter, der helt sikkert har været der og levet det, hun skriver om.

Linn Ullman: "De urolige": Jeg har været meget glad for alle Linns bøger. Denne her tager afsæt i Ingmar Bergmans sidste tid, den gamle affældige mand, der klynger sig til arbejdet, og en datter, der må gå med på den præmis i et forsøg på at få kontakt, før det er for sent, pyha.

Geir Gulliksen: "Historie om et ægteskab": Lille grusom roman om et forholds opløsning, de små ryk væk fra hinanden, magtesløsheden, når man mærker, at man er ved at være fortid i sin elskedes liv. Ud over at være forfatter er Gulliksen osse Knausgårds redaktør og arbejder osse i autofiktion, så efter sigende er hans ekskone rasende over bogen, men den er altså virkelig god.