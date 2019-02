Arnes bogkasse: En stor forfatter men en helt fantastisk kvinde

Det overraskende er ikke, at Danmark forleden mistede en stor forfatter. Det overraskende er, at vi fik lov til at beholde hende så længe. Jane Aamund blev 82 år. De sidste tyve år levede hun med en rædselsfuld kræftsygdom. Men hun blev ved med at skrive - og blev ved med at være vidunderlig humoristisk. Selv når smerterne var værst - og hun bare ønskede at dø.

Adskillige gange undervejs i den lange sygdomsperiode troede hun ikke selv på, at hun klarede den. Men hun vendte tilbage til livet i flere omgange. Som da der en dag løb en e-mail ind i boksen med teksten: Min egen ven, her har du mig tilbage. Og jeg kom til at grine, gennem tårerne. For det var så oplagt, hvem afsenderen var. Jane, selvfølgelig. Et par måneder tidligere havde hun skrevet til mig - og sagt farvel. Og frabedt sig opmærksomhed. Og nu skrev hun muntert - med et citat fra en gammel sang fra Giro 413. Men nu kommer der ikke flere e-mails.

For mig er det et stort, personligt tab, at Jane er væk. Det kommer måske ikke læserne ved. Og dog - jeg vil skrive om hende alligevel - fordi alt det, som hun er kendt og elsket og beundret for i dagens Danmark, er så flot. Men der var så meget andet i Jane Aamund, at jeg vil fortælle det. Jeg behøver ikke skrive om hendes forfatterskab, selv om dette er en litteratur-rubrik. For andre har skrevet - og flere vil skrive - om det. Jeg behøver heller ikke skrive mere om hendes grusomme sygdom, om hendes vilje og mod og sejhed. For det gør alle. Men jeg vil gøre noget, der er politisk ukorrekt. Men som Jane selv ville betragte som en stor hyldest. Jeg vil fortælle lidt som Jane Aamund som kollega - og som kvinde. Hun var fantastisk på begge områder.