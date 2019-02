Arnes bogkasse: Den uhøjtidelige alvor

Dolly Aldertons bog er en fornøjelse. Fordi den rummer en velsignet kombination af sjov og alvor. Mange tror, at disse begreber er hinandens modsætninger. Men tværtimod er de hinandens forudsætninger. Dolly Aldertons bog har denne uhøjtidelige og charmerende blanding mellem munterhed og alvor. Man kan grine hjertelig. Og alligevel bliver klogere under vejs. Det løfter bogen. Flot.

Nu, hvor den foreligger på dansk, er forfatteren blevet 30. Og sagt med dette samme: Det er en noget anderledes erindringsbog. Hvor ville det være dejligt, hvis flere mennesker skrev sådan en bog, mens de stadig er på vej ind i livet - i stedet for at vente, til de er nået hen til budgangen.

Skarpe betragtninger

"Alt hvad jeg ved om kærlighed" er en fortælling om ungdomsliv, set over skulderen, men på et tidspunkt, hvor oplevelserne og sanserne fortsat står meget skarpe.

Bogens substans fremgår faktisk tydeligt af forsiden. Rød baggrund og så ordene: "Alt hvad jeg ved om fester, dates, venner, karriere, livet, kærlighed". Og så er der sat streg over ordene "fester, dates, venner, karriere, livet" - så det, der står klart er: "Alt hvad jeg ved om kærlighed". For kærlighed og mænd fylder meget i bogen. Men undervejs i fortællingen om kærligheden, kommer vi forbi festerne, vennerne, karrieren - det, der giver et liv. Og så tilbage til essensen: Størst er kærligheden. Det skrev Paulus allerede for små to tusinde år siden, men det gælder stadigvæk, også ifølge Dolly Alderton.

Bogen gik sin sejrsgang i England, hvor den sikrede den unge forfatter National Book Award, og hun blev kaldt for det 21. århundredes Norah Ephron. Epron var en stor amerikansk forfatter og filmdramatiker, som døde i 2012.