Arne anbefaler: Han skrev århundredets roman

Johannes V. Jensen var ikke alene en af de største danske forfattere nogensinde - han var også en af de mest produktive.

Bøger: Meget er der sagt og skrevet om Johannes V. Jensen gennem årene. Men uanset hvor meget man gransker, er det helt umuligt at finde et udsagn fra noget menneske, der karakteriserer ham som "nem". Johannes V. Jensen var et paradoks. Han kunne være morsom, men var hovedsagelig knastør og alvorlig. Han kunne være storsindet, men gik ofte i forbløffende små sko. Han var kritisk og oprørsk anlagt, men kunne opføre sig som den mest typiske bedsteborger. Men uanset hvad: Han var en stor personlighed og et enormt talent. Han skrev i sin helt egen klasse, som Henrik Pontoppidan gjorde det en lille generation tidligere. Johannes Vilhelm Jensen blev født den 20. januar 1873 i Farsø i Himmerland. Han var søn af den lokale dyrlæge Hans og hustru Marie. Faderen var af bondeslægt fra Himmerland. Moderen stammede fra Falster. Johannes var den næstældste i en søskendeflok på 11. Hjemmet var præget af faderens store interesse for naturvidenskab - og af ateisme. Næsten alle børnene havde en kunstnerisk åre. De tegnede, malede, spillede musik - og skrev. Johannes og søsteren Thit slog igennem og fik stor succes som forfattere. Johannes V. Jensen havde endda også et klart talent for at male og lave skulpturer. Nogle af hans malerier og skulpturer kan ses på Johannes V. Jensen Museet i fødebyen Farsø.

Droppede medicin-studiet Johannes V. Jensen blev student fra Viborg Katedralskole i 1893 - med middelmådig karakter. Så flyttede han til hovedstaden for at studere medicin på universitetet. For at tjene til studierne, arbejdede han som journalist og romanforfatter for ugebladet "Revnen". Efter tre år på studiet, stoppede han for totalt at hellige sig skriveriet. I 1904 blev han gift med Else Marie Ulrik. Parret fik tre sønner, Jens, Villum og Emmerik. Johannes V. Jensen debuterede i 1896 med romanen "Danskere", der blev fulgt op to år senere med romanen "Einar Elkær" - og så kom himmerlandshistorierne - og derefter den lange, lange række af romaner omfattende mesterværker som "Kongens fald" og "Den lange rejse", samt striben af Johannes V. Jensens såkaldte "myter", stakke af essays og massevis af digte. Det blev også til portræt-bøger om andre kunstnere. Bl.a. skrev Johannes V. Jensen en forrygende bog om fuglemaleren Johannes Larsen. Produktionen er vidtfavnende. Ud over de store, episke romaner skrev Johannes V. Jensen også hårdkogte spændingsromaner efter amerikansk forbillede - f.eks. "Blodfesterne i Arizona" og "Jim Blacksools revolver". Han skrev dramatik til scenen - og han skrev digte. Omkring 275 digte nåede Johannes V. Jensen at skrive. Blandt disse er "Danmarkssangen", den vi alle sammen kender som "Hvor smiler fager". Det er også Johannes V. Jensen, der har skrevet den pragtfulde tekst "En sømand har sin enegang".