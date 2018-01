Arne Mariager: Små historier der får lov at vokse til en stor bog

"Vulkaner på månen" er en prægtig blanding af eventyr for voksne og inspiration for søgende sjæle og nok det bedste, Niels Frank nogensinde har skrevet

I 21 meget forskellige kapitler fortæller Niels Frank en række historier, der spænder fra private rejseskildringer over stærke, realistiske oplevelser i den moderne storby til noget, der må betegnes som prægtige eventyr for voksne.

Matematikken og spadseredragten

Både forfatteren og forlaget, Gyldendal, gør meget ud af, at "Vulkaner på månen" er en samling beretninger om byen. Om byens historie, om dens liv, om byen som begreb, om dens mennesker.

Frank starter fortællingerne med en lille epilog kaldet "Urbyen". Forrygende tænkt og skrevet. Han konstaterer, at det var i byen, man opfandt de første skriftformer og matematikken - og her opstod ideerne om proletariatets diktatur - og her skabte man spadseredragten!

Så er byens alsidighed og spændvidde sat på plads. Men selv om der er masser af by i "Vulkaner på månen", er der nu også en masse andet. Først og fremmest fortællinger om mennesker. Om deres håb og drømme - om deres længsler og frygt. Bl.a. tager Frank os med ind i sultanens palads, hvor sultanen keder sig. Og hver dag - når det officielle program er overstået - smutter han via en bagdør ud i den omkringliggende by.

Og så en dag støder sultanen på Den Almægtige - i et badekar. En skøn historie. Lige som fortællingen om den unge pige, der kommer på en rejse til jordens indre, hvor hun møder sit livs kærlighed og netop derved - også for første gang - for alvor møder sig selv.

Vi træffer et dansk ægtepar på ferie i Marokko, hvor de oplever, hvordan enhver planlægning kan væltes af udefra kommende hændelser - og må konstatere, at de største oplevelser ofte bor i det uventede. Vi kommer med en dansk digter til festival i Latinamerika og oplever salsa-dansende kvinder, så man bliver misundelig over ikke at have været med - og Niels Frank leverer en vidunderlig fortælling om en anerkendt kunstmaler, der mindes både sin bedstefar og sin ungdom i den prægtige fortælling "Min egen tryllekreds" - en på én gang skøn og gribende fortælling.